Governo Federal vai apoiar Bahia Beer Festival – Alagoinhas

A primeira edição do Bahia Beer Festival – Alagoinhas contará com apoio do Ministério do Turismo. A informação foi obtida nesta quarta-feira (30), em visita do secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, ao ministro Celso Sabino, em Brasília. O deputado federal Bacelar, a deputada estadual Ludmila Fiscina e o prefeito Joaquim Neto integraram a comitiva para a apresentação do projeto do evento. O município baiano, localizado na zona turística Caminhos do Sertão, é o maior polo cervejeiro do Norte e Nordeste.

“Com o esforço do presidente Lula para recuperar o turismo do Brasil, o Governo Federal estará presente através da parceria com Governo da Bahia e prefeitura de Alagoinhas em ação conjunta, para levar turistas do Brasil e do mundo”, declarou Sabino.

“Temos atuado em várias frentes para promover o Bahia Beer Festival – Alagoinhas. Com o sucesso do evento, teremos a possibilidade de incluir o festival nos calendários nacional e internacional do turismo de negócios, atraindo visitantes, promovendo a geração de empregos e movimentando a economia do estado”, explicou o secretário Maurício Bacelar.

Parcerias

Também na capital federal, o assessor de Planejamento e Gestão da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), João Henrique Paolilo, participou de evento para prospecção de parceiros da indústria cervejeira. “Apresentamos a proposta do Bahia Beer Festival – Alagoinhas às principais associações e indústrias do setor e certamente teremos uma boa adesão ao evento, colocando-o em destaque”, disse.

Fonte: Ascom/Setur