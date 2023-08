Profissionais de turismo participam de cursos gratuitos oferecidos pela Setur-BA

Até sexta-feira (1º), profissionais do setor turístico que atuam no Centro Histórico de Salvador participam de oficinas de capacitação oferecidas pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). Os cursos integram o projeto Avança Turismo Bahia, que visa elevar a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes. O público-alvo é formado por agentes de viagens e guias, além de trabalhadores e empresários dos ramos de hospedagem e alimentação. As aulas são gratuitas e acontecem na sede do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) do Pelourinho.

“Empreenda no Instagram” é o tema trabalhado nesta quarta-feira (30). Já na sexta, a partir das 9h, serão abordados “Pontos-chaves de vendas, atendimento ao cliente e gatilhos mentais”. Outros tópicos já contemplados foram “Experiência como diferencial competitivo para o empreendimento turístico” e “Segmentação do turismo e qualidade no atendimento”.

Os guias de turismo Rejane Oliveira e Edeilton Santos participam das aulas e elogiaram a iniciativa da Setur-BA. “Essa troca de experiência uma ótima oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos”, disse Rejane. “Para a próxima temporada, esperamos uma demanda muito grande e precisaremos estar qualificados para melhor atender a esses turistas”, completou Edeilton.

“O Avança Bahia é um projeto que vai contemplar as 13 zonas turísticas da Bahia, começando pela Baía de Todos-os-Santos. Além da capacitação, em parceria com o Sebrae, iniciada na segunda-feira, a equipe técnica da Setur-BA faz o levantamento da oferta e regulação da rede hoteleira e vistorias para do controle de qualidade, orientando a gestão dos meios de hospedagem”, destacou o diretor de Regulação e Certificação de Serviços Turísticos, Divaldo Gonçalves.

Etapas

Além de Salvador, o município de Vera Cruz recebe cursos até sexta-feira, no Centro do Empreendedor. A programação das oficinas de qualificação do Avança Turismo Bahia será retomada nos dias 18 e 19 de setembro, para profissionais das regiões da Pituba, Rio Vermelho, Ondina e Barra, na capital. Já em 2 e 3 de outubro será a vez do público da área de Itapuã. A programação continua nos dias 17 e 18 de outubro, na zona turística Caminhos dos Sudoeste, no município de Iguaí.

Fonte: Ascom/Setur