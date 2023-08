Bahia recebe festival internacional Liberatum no Mês da Consciência Negra

Os principais cartões-postais de Salvador vão sediar o festival Liberatum, de 2 a 5 de novembro. Com apoio do Governo do Estado, o evento, que já passou por 13 países, como Reino Unido, Estados Unidos, Turquia e Índia, vai reunir na Bahia as principais lideranças do mundo das artes, tecnologia e negócios. A primeira edição brasileira do festival fará alusão ao Mês da Consciência Negra, privilegiando a cultura afro-brasileira.

Entre os primeiros nomes anunciados estão dos atores Lázaro Ramos e Taís Araújo. Do cenário internacional já foram confirmadas as participações da modelo e atriz britânica Naomi Campbell e do cineasta norte-americano Lee Daniels. Convidados nacionais e internacionais realizarão palestras sobre “Visão de Salvador e o futuro”, “Diversidade e inclusão”, “Educação” e “Liderança e empreendedorismo” e haverá oferta de capacitação de mão de obra gratuita. Também integram a programação uma conferência sobre mudanças climáticas, uma celebração à culinária baiana e um grande show gratuito com alguns dos principais artistas negros da Bahia, do Brasil e do mundo.

“Com repercussão mundial, o festival vai promover o destino Bahia, especialmente pelo viés do afroturismo, no Mês da Consciência Negra. Além disso, a divulgação das potencialidades culturais e turísticas poderá beneficiar a escolha do estado como destino de viagem de turistas estrangeiros”, declarou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Conforme o presidente da Liberatum Brasil, Filipe Ratz, marcas e instituições que estão conectadas ao futuro buscam iniciativas que valorizam agentes de mudança no mundo, conexão autêntica com o público, inovação e cultura. “O festival traz isso ao Brasil com uma visibilidade internacional como agentes de mudança do paradigma de eventos desta magnitude. Para nós, realizar o Festival Liberatum em Salvador é mais do que uma oportunidade, é uma conquista necessária”, completou Ratz.

O Liberatum tem a missão de empoderar e inspirar comunidades para guiar mudanças positivas, criando um futuro melhor, cheio de diversidade, direitos iguais, liberdade de expressão, tolerância, entendimento e aceitação.

Fonte: Ascom/Setur