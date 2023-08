Regata Aratu-Maragojipe reúne velejadores da Bahia e de outros oito estados

A 54ª edição da Regata Aratu-Maragojipe, uma das mais tradicionais do Brasil, foi disputada, neste sábado (26), por cerca de 1.200 velejadores, divididos em 140 embarcações. A prova, que teve apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), atraiu, além de baianos, participantes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O percurso tem 30 milhas náuticas (cerca de 55 quilômetros), com navegação pela Baía de Todos-os-Santos e Rio Paraguaçu, passando por belos cenários naturais.

A competição, que atrai grandes nomes da náutica, como Lars Grael, Aleixo Belov, Júlio Esteves e a família Schürmann, este ano contou com o duas vezes medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos e cinco vezes campeão mundial Maurício Santa Cruz, do Rio de Janeiro. “É a terceira vez que participo dessa regata que é, realmente, muito bonita e atrai muitos velejadores do Sudeste e Sul do país”, revelou.

“Participamos de regatas por todo o país e a Aratu-Maragojipe é uma das mais bonitas e prazerosas, mas também dura em termos de competitividade”, declarou Rogério Rosa, que veio de São Paulo com um grupo de amigos.

“Este é um evento que promove o turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos para o Brasil e o mundo. Tivemos 40 embarcações com tripulantes de outros estados, que ficaram impressionados com a beleza do percurso. Nossos agradecimentos à Setur-BA pelo patrocínio e pelas obras náuticas que convidam os velejadores a retornar à região”, disse Marcelo Fróes, organizador da regata.

Na largada, os barcos se concentraram próximo à Ilha de Maré, onde a Setur construiu o terminal turístico e o atracadouro de Botelho, uma das 11 obras do programa de incentivo ao turismo náutico (Prodetur), desenvolvido pela Setur-BA na Baía de Todos-os-Santos.

Apoio

A Setur também apoiou a realização de outros eventos. No domingo (27), foi a vez do Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, com apresentações de grupos de samba e a participação de restaurantes da maior feira da América Latina, que é ponto turístico importante da capital baiana. Também em Salvador, na sexta-feira e sábado (dias 25 e 26), o Núcleo de Endodontia Avançada da Bahia reuniu 500 dentistas da Bahia, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais em seu sétimo encontro técnico.

Na Costa do Cacau, a Semana de Inovação de Ilhéus, entre os dias 22 e 24, contou com seminário específico para o setor turístico. Na oportunidade, a superintendente de Promoção e Servidos turísticos da Setur-BA, Fabíola Paes Leme, participou de um painel sobre turismo gastronômico e de visita técnica à vila Rio do Engenho.

Fonte: Ascom/Setur