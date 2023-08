Eventos trazem à Bahia servidores públicos de todo o país

Com apoio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), o 1º Painel Correcional Técnico da Receita Federal do Brasil e o Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal reúnem, até esta sexta-feira (25), 250 servidores de todo o país e impulsionam o setor de turismo de eventos na capital baiana.

“Encontros profissionais movimentam os destinos turísticos da Bahia, especialmente na baixa estação. Além disso, queremos fidelizar esse público para que retorne, passando mais tempo no estado”, explicou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

O painel contou receptivo especial, com apresentação do bloco Afro Muzenza e baiana tipicamente trajada. Em pauta, discussões sobre governança e prevenção a ações ilícitas na administração pública. “Temos aqui representantes da Corregedoria Geral da União (CGU), da Advocacia-Geral da União (AGU), Procuradoria Geral da Fazenda e auditores fiscais de diversos estados. Além do trabalho, é sempre bom aproveitar os atrativos de Salvador”, disse o corregedor-geral da Receita Federal, Guilherme Bibiani.

“Não medimos esforços para trazer o evento a Salvador. Agradecemos o apoio da Setur-BA”, destacou o presidente da Comissão de Ética Pública do governo federal, Edson Sá Teles, responsável pela realização do Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética Pública.

Atrativos encantam os visitantes – A auditora mineira Anne Duarte afirmou que também pretende “turistar”. “Amo o astral da Bahia. Já vim outras vezes a trabalho, mas agora quero aproveitar mais. Pretendo conhecer, ao menos, o Centro Histórico. Sou apaixonada pela história do Brasil e o Pelourinho é um lugar muito importante”.

“No tempo que sobrar, quero conhecer a parte turística da cidade. Ontem cheguei a caminhar pela orla e tive uma ótima impressão dos atrativos e da hospitalidade dos baianos”, disse Fábio Lourenço, servidor público carioca.

Caravana Federativa

A capital também recebe, até esta sexta-feira (25), a Caravana Federativa, com a presença de autoridades e técnicos de 34 ministérios, que oferecem serviços importantes para o desenvolvimento dos municípios da Bahia. As ações contam com a parceria com órgãos da administração estadual. A Setur-BA apresentou um painel com orientações sobre o processo de ingresso no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo (MTur), bem como as vantagens de compor o mapeamento. Durante os dois dias do evento, uma equipe da secretaria realiza atendimentos a gestores municipais.

Fonte: Ascom/Setur