Praia do Forte é destaque sul-americano na observação de baleias

Destino turístico com maior atividade de observação de baleias jubarte na América do Sul, Praia do Forte, no litoral baiano, sedia a primeira edição do Simpósio Internacional de Ecoturismo Marinho. Promovido pelo Instituto Baleia Jubarte, o evento teve início nesta quinta-feira (24) e segue até amanhã, com palestras de pesquisadores e profissionais de turismo do Brasil, Argentina, México, Estados Unidos e Antilhas Holandesas.

De acordo com o presidente do instituto, Eduardo Camargo, cerca de 30 mil baleias povoam o mar brasileiro nesta temporada, de junho a novembro. “Elas nascem na Bahia e proporcionam riqueza para o turismo. Atualmente, trabalhamos com 15 agências que ofertam passeios em Praia do Forte, Salvador, Boibepa, Morro de São Paulo, Itacaré, Prado, Porto Seguro, Cumuruxatiba e Caravelas”, explicou. As empresas passam por qualificação anual e são parceiras na coleta de dados para pesquisa.

“A Bahia tem grande diversidade de segmentos turísticos. Um deles é a observação de baleias, que tem dado certo pela parceria entre governos, entidades da sociedade civil organizada, como o Instituto Baleia Jubarte, e a iniciativa privada. Essa atividade tem contribuído para a preservação dos mamíferos marinhos, bem como para a sustentabilidade do turismo, com geração de emprego e renda para os baianos, disse o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, durante o evento.

Pioneiro da observação de baleias na América do Sul, Adalberto Peke Sosa abriu o simpósio compartilhando a experiência de mais de 50 anos em Puerto Pirámides, na Patagônia Argentina. “Atuo como operador na observação das baleias francas desde a década de 70, mas todos os anos venho para a Praia do Forte na temporada das jubartes. Aqui é como minha casa também”, contou o argentino.

O encontro técnico integra a Festa da Baleia Jubarte, cuja programação conta com campeonato de surf e apresentação itinerante do cantor e instrumentista Armandinho Macedo, na vila, no sábado (26).

Centro de visitantes

Localizado na Avenida do Farol, o centro de visitantes do Instituto Baleia Jubarte da Praia do Forte funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30. O acesso custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) e dá direito a visitas guiadas por jovens monitores. O local, que chega a receber 30 mil pessoas por ano, acaba de ganhar um espaço gastronômico e cultural It’s Rock na Baleia.