Setur lança Projeto ‘Avança Turismo Bahia’ para fortalecer setor em todo o estado

Nesta terça-feira (22), em um evento realizado no icônico Museu Eugênio Teixeira Leal, localizado no coração do Pelourinho, em Salvador, o Governo do Estado lançou oficialmente o projeto ‘Avança Turismo Bahia’, que visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo que todos os anos chegam ao estado para conhecer as riquezas culturais e belezas naturais. O lançamento reuniu lideranças, empresários e trabalhadores do setor para conhecerem as etapas do projeto, que será realizado nas 13 zonas turísticas da Bahia.

A iniciativa promovida através da Secretaria de Turismo (Setur) irá qualificar profissionais e empresas, além de fornecer orientações vitais para o setor de hospedagem e facilitar o cadastro no Cadastur, sistema de registro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na área turística. O projeto tem início já no mês de agosto de 2023, com ações no Pelourinho e no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, e se estenderá para todas as outras regiões da Bahia até 2024.

O titular da Setur, Maurício Bacelar, destacou os benefícios que o ‘Avança Turismo Bahia’ trará para o setor. “Estamos entusiasmados em lançar esse projeto que irá elevar ainda mais a qualidade e o profissionalismo nos serviços que oferecemos para melhor atender os visitantes. Através da qualificação profissional e empresarial, além das orientações em hospedagem e cadastro, estamos confiantes de que estamos pavimentando o caminho para um crescimento sustentável do turismo em todas as zonas turísticas da Bahia”, salientou.

Foto: Antonio Queirós/GOVBA

Foto: Antonio Queirós/GOVBA

Aperfeiçoamento contínuo

As ações serão direcionadas para atender as características e necessidades de cada zona turística. Em Salvador, na zona da Baía de Todos-os-Santos, será feito um levantamento para melhorar o controle de qualidade dos meios de hospedagem, e capacitações voltadas para o atendimento e boas práticas de higiene e manipulação de alimentos e marketing digital.

Para Luiz Henrique do Amaral, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a estratégia irá ajudar a atrair ainda mais turistas para a Bahia. “Através de ações como esta, estamos demonstrando nosso comprometimento em oferecer serviços de alta qualidade, o que certamente contribuirá para o aumento do fluxo de turistas e o fortalecimento da imagem do estado como um destino turístico de excelência”.

Jean Paul Alfred, presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, expressou suas expectativas em relação ao projeto. “Acredito que esta é uma oportunidade única para elevarmos o padrão de nossos serviços e atrairmos mais turistas. Acredito que a qualificação profissional e as melhorias em infraestrutura resultarão em experiências mais memoráveis para os visitantes, o que, por sua vez, beneficiará tanto os empresários locais quanto a economia em geral”, vislumbrou.

Repórter: Tácio Santos