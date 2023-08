Bahia recebe encontro de Ministérios Públicos do Mercosul

Procuradores-gerais e autoridades do Brasil e de países da América do Sul participam, em Salvador, da XXXIV Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul (REMPM), com o objetivo de estreitar relações e discutir temas como o combate ao crime de caráter transnacional. Os encontros acontecem no Palácio da Aclamação, até esta quinta-feira (17), com a participação do procurador-geral da República, Augusto Aras, e de chefes dos Ministérios Públicos (MPs) da Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile e Peru. O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), que divulga atrativos das 13 zonas turísticas da Bahia.

“Os vínculos de confiança recíprocos entre nossas instituições e o clima de cordialidade nos orgulham”, declarou Aras, que é natural de Salvador e lembrou a diversidade cultural e a riqueza do patrimônio histórico baiano.

“A realização de eventos corporativos na Bahia é benéfica ao turismo, pois movimenta a economia e também nos ajuda a divulgar os nossos atrativos. É um prazer receber vocês, que certamente voltarão, com familiares e amigos, e farão propaganda positiva do nosso estado”, disse o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, durante coquetel de confraternização, na noite de quarta-feira (16).

“Estou encantada com a Bahia e seu povo. Tive a oportunidade de conhecer o Farol da Barra, a praia e fiquei apaixonada. Com certeza vou voltar”, relatou Fiorella Odrisola, do Ministério Público do Paraguai. Pela primeira vez no estado, o fiscal-geral do MP do Uruguai, João Batista Gomez, gostou de Salvador: “Pretendo aproveitar o tempo para visitar alguns atrativos e agradeço pela boa recepção”.

Amazônia Azul

O procurador-geral da República lança também, nesta quinta-feira (17), na Associação Comercial da Bahia, o projeto Amazônia Azul, que prevê, entre outras ações, a defesa do mar brasileiro.

Fonte: Ascom/Setur