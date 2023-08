Governador participa do lançamento de parque temático em São Martinho, na região Sul de SC

Foto: Eduardo Valente / SECOM

Nesta terça-feira (15) foi realizado o lançamento oficial da Fluss Haus Land, um parque temático dedicado ao turismo, experiências e gastronomia no Sul de Santa Catarina. O parque será construído nas instalações da Fluss Haus, na localidade de Vargem do Cedro, no município de São Martinho. A área terá quase 3 hectares, oferecendo diversas atrações para todas as idades. O lançamento oficial contou com a apresentação do projeto e recebeu diversos convidados.

O governador Jorginho Mello e Secretários de Estado foram conhecer de perto o projeto do parque temático. A empresa já é reconhecida por sua fábrica de bolacha e chocolate artesanal e seu restaurante de comida típica alemã.

“Criamos a secretaria de turismo para divulgar locais como esse aqui em São Martinho. Estamos trabalhando para auxiliar na promoção dessas estruturas onde recebem turistas de todo canto. Nosso compromisso é apoiar esses empresários ligados ao setor do turismo”, informou o governador Jorginho Mello.

Esse novo momento marca uma significativa transformação do empreendimento que nasceu em 1996. “São décadas de mudanças e evoluções, mas essa é a de maior impacto em nosso modelo de negócio. Estamos entusiasmados em compartilhar nossa paixão e herança alemã, além de ajudar a projetar nossa região ao lugar de destaque no cenário turístico nacional”, destaca Leandro Kechinske Cardoso, diretor administrativo da Fluss Haus Land.

O projeto de remodelação com viés turístico será realizado em fases. Atualmente, ocorrem as obras dos decks e ambulatório. Até o final de 2023, ocorrerá a pavimentação com acessibilidade da parte interna; instalação do barco (figura que representa os imigrantes que chegaram à localidade vindos da Alemanha); construção de Coreto para manifestações culturais e eventos, pórticos e portaria.

Já no próximo ano está prevista a criação da Fazendinha, local que apresentará a origem da agricultura familiar dos fundadores, proporcionando experiência única com a terra e os animais.

A previsão da conclusão é em novembro de 2024, investimento superior a 5 milhões e geração de 200 empregos diretos.

“Esse espaço representa um destino que mudou a região que tinha só a agricultura familiar e pequenos comércios. Esse desenvolvimento está sendo ampliando agora com o lançamento desse parque que está sendo construído aqui. O Fluss Haus é muito importante para a economia e o turismo da região sul catarinense”, destacou o secretário de Turismo, Evandro Neiva.

Sobre a Fluss Haus: A Fluss Haus é uma renomada fábrica de bolacha e chocolate artesanal, e um restaurante de comida típica alemã, localizada na Estrada Geral Vargem do Cedro, no município de São Martinho, em Santa Catarina. Fundada em 1996, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pela autenticidade de suas receitas, sendo muitas heranças familiares trazidas por imigrantes alemães em 1860.

Investimentos para o município

O Governo do Estado aproveitou a visita ao município de São Martinho para anunciar o repasse de recursos para prefeitura da cidade. Serão autorizados recursos para a recuperação da estrada municipal SMO 2021 – Morro das Capivaras, no valor de R$ 502 mil.

E está em processo de autorização também R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos de piscicultura para incentivar o desenvolvimento do setor no município.

