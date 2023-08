Bahia promove destinos turísticos no mercado nacional

Os atrativos turísticos da Bahia foram promovidos na feira Agente Tá ON, que aconteceu na sexta-feira (11) e sábado (12), na Expo Dom Pedro, em Campinas. A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) participa com estande próprio, distribuindo material promocional e fazendo capacitação para agentes parceiros da operadora Azul Viagens. No segundo dia, a programação é destinada ao público final. Uma nova edição do evento será realizada em Belo Horizonte, nos dias 6 e 7 de outubro.

O destino Bahia também foi divulgado no Panrotas Next, encerrado quinta-feira (10) em Curitiba, depois de ter passado por Porto Alegre, Ribeirão Preto e Goiânia, na última semana. “Nosso objetivo é capacitar agentes e operadores com informações atualizadas sobre as 13 zonas turísticas do estado, para que eles possam comercializar pacotes de viagem com mais propriedade”, explicou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho.

Em Curitiba, além de destinos tradicionais, como Salvador e Porto Seguro, houve interesse por lugares como Maraú, Barra Grande, Costa das Baleias e Chapada Diamantina, entre outros. Já em Porto Alegre houve grande procura por informações sobre o turismo religioso baiano. O evento aconteceu pouco depois da realização da tradicional Romaria de Bom Jesus da Lapa, a terceira maior do Brasil, com a inauguração do aeroporto local, que vai proporcionar conectividade aérea ao município da zona turística Caminhos do Oeste.

Fonte: Ascom/Setur