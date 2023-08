Turistas aproveitam atrativos do Pelourinho durante festa literária

Até domingo (13), baianos e turistas que visitarem o Centro Histórico de Salvador poderão participar da 7ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). O ponto turístico mais famoso da cidade deve receber mais de 200 mil pessoas, em cinco dias de programação, que inclui rota gastronômica, exposições, lançamentos de livros, palestras, recitais de poesia e apresentações musicais. O evento tem apoio do Governo da Bahia.

“O Pelourinho carrega a essência da história e da cultura da capital da Bahia e a Flipelô ajuda a projetar ainda mais o nosso patrimônio, que atrai gente do mundo todo”, destacou o secretário estadual de turismo, Maurício Bacelar.

Encantada, a escritora Taiane Martins visita o estado pela primeira vez. “Acho incrível a iniciativa. É lindo estar aqui divulgando o meu trabalho e conhecendo Salvador. Quero conhecer tudo! Se der tempo, irei até a Praia do Forte”, disse a gaúcha.

Já a mineira Denise Nogueira foi surpreendida com a realização do festival. ”Vim aqui conhecer o restaurante do Senac para experimentar um pouco da culinária e acabei ficando. Achei ótima a ideia de uma feira literária dentro do Pelourinho. Estamos curtindo bastante”, contou a analista de sistemas.

“A Flipelô sempre gera um significativo aumento no número de clientes no nosso empreendimento. Eventos assim ajudam os setores de hotelaria, restaurantes e o comércio em geral, incrementando a economia do turismo”, comemorou o peruano Stephan Hiroo Ito, proprietário de um hotel no Centro Histórico.

Fonte: Ascom/Setur