Parceria entre Bahia e Colômbia visa gerar fluxo turístico

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e o Governo da Colômbia desenvolvem ações para a promoção mútua de destinos turísticos. Este ano, os atrativos da Bahia foram apresentados durante dois eventos aos agentes de viagens colombianos. A contrapartida aconteceu nesta quarta-feira (9), com uma capacitação realizada pelo país latino para 50 profissionais baianos, no Novotel do Rio Vermelho, em Salvador.

O evento contou com a participação do presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-Bahia), Jean Paul Gonze, e da chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito, que falou sobre as afinidades entre os dois países e a conveniência de uma ação conjunta para que mais turistas da Colômbia visitem a Bahia e vice-versa. “Estivemos em Bogotá em fevereiro, durante a 42ª Vitrina Turística (Anato), e no dia 31 de julho, no Meeting Brasil Latino America, apresentando nossos atrativos. Esta é uma parceria que oferece grandes oportunidades para os dois lados”, declarou Giulliana.

Com a troca de experiências, um termo de cooperação técnica entre os governos da Bahia e da Colômbia deverá ser assinado para consolidar a parceria e desenvolver novas ações. A conectividade aérea é uma das prioridades para intensificar o intercâmbio. “Já tivemos um voo direto entre Bogotá e Salvador antes da pandemia e agora estamos negociando o retorno da linha”, revelou Andres Diaz, diretor-geral da Procolombia (órgão colombiano de promoção turística). A capital e a cidade de Cartagena das Índias são os principais destinos turísticos do país vizinho.

“Fico muito feliz que a Bahia esteja investindo em nossos parceiros da América do Sul e do mundo todo. O estado e a Colômbia têm muito a oferecer um para o outro e os dois governos estão de parabéns pela iniciativa”, elogiou Jean Paul Gonze.

“Achei o evento muito importante por nos apresentar aqui em Salvador as possibilidades que a Colômbia oferece para o desenvolvimento do turismo”, disse a agente de viagens Vilma Oliveira, que participou da capacitação. “Foi um evento proveitoso e gratificante, que nos trouxe mais conhecimentos”, completou a colega Rita Rosa.

Fonte: Ascom/Setur