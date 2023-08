Versão atualizada de ferramenta de dados da Setur é lançada em evento de gestores do Turismo

Foto: Roberto Zacarias / Secom

A mais recente versão do Almanach durante o Encontro de Gestores do Turismo de Santa Catarina (Encagestur), realizada pela Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina. A nova interface do Almanach traz uma série de atualizações e funcionalidades destinadas a fortalecer a gestão do turismo no estado.



Desenvolvido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o Almanach, que está mais moderno, é uma plataforma de painel de dados cujo objetivo é oferecer aos gestores do turismo uma visão abrangente do setor, fornecendo informações para embasar decisões estratégicas. Desde a sua criação, a ferramenta tem sido continuamente alimentada por meio de colaboração, buscando sempre transparência, qualidade e inovação no setor.

O Almanach se destaca por ser uma ferramenta interativa que oferece diversas funcionalidades para análise e exploração de dados. Os principais recursos incluem:

Visualização de dados abertos de forma acessível e intuitiva.

Aplicação de filtros por região, município, CNAE, ano e outros parâmetros.

textos.

textos. Utilização de cliques em gráficos e mapas para filtrar e cruzar dados do painel.

Acesso a detalhes mais profundos através do ícone “+”.

Customização de frases com insights baseados no uso dos filtros.

“Sem dúvida nenhuma contar com um sistema como a Almanach nos ajuda a ter dados para balizar olhando o passado e planejar o futuro. Os dados são essenciais para a tomada de qualquer decisão e tornar ela mais assertiva. Santa Catarina é pioneira nesse sistema e vamos avançar ainda mais com a parceria de novos players para termos cada vez mais dados para a tomada de decisão e Planejamento futuro.”, destacou o secretário de Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva.



Durante o evento Encagestur, foram apresentadas as novidades da interface, incluindo a nova identidade visual, funcionalidades adicionais e um tutorial completo para orientar os usuários na utilização da ferramenta. O Almanach tem um papel crucial na elaboração de políticas públicas relacionadas a investimentos na promoção dos destinos turísticos de Santa Catarina e na atração de turistas para o território catarinense.



O lançamento desta nova interface do Almanach representa um passo importante na promoção da eficiência na gestão do turismo em Santa Catarina, capacitando gestores e tomadores de decisão com informações atualizadas e relevantes para o crescimento sustentável do setor.