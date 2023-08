Encontro Regional de Corregedorias dinamiza turismo de eventos na capital baiana

Salvador sedia, até esta quarta-feira (9), o Encontro Regional de Corregedorias, realizado no Instituto Federal da Bahia (Ifba), no bairro do Canela. Organizada pela Corregedoria Geral da União (CGU), com apoio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a conferência trouxe à capital 285 profissionais de diversas regiões do país. A escolha do estado para sediar eventos corporativos e de negócios incrementa a atividade turística e proporciona aos participantes vivências únicas nos destinos baianos.

Durante a abertura do encontro, uma baiana tipicamente trajada deu as boas-vindas aos visitantes, que também assistiram a uma apresentação do bloco afro Muzenza. “É um prazer estar realizando esse evento aqui em Salvador, com profissionais que atuam em diversas corregedorias e entidades do poder executivo federal, durante dois dias. Agradeço o apoio que recebemos da Setur-BA para a realização desse evento”, destacou o Corregedor-Geral da União, Ricardo Wagner de Araújo.

Pela primeira vez em Salvador, o potiguar Ediniz Francisco de Paz pretende aproveitar a estadia para conhecer alguns pontos históricos da capital baiana: “O tempo é curto, mas quero visitar o Farol da Barra, o Elevador Lacerda e o Pelourinho. Tive uma ótima impressão de Salvador”.

Já a corregedora do Mato Grosso, Taisa Relde, visita a Bahia pela terceira vez. “Adoro o clima, os passeios históricos, a praia. Pretendo tomar um sorvete na Ribeira, além de ir à Praia da Forte, na Costa dos Coqueiros”, disse.

