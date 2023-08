Número de turistas estrangeiros cresce mais de 120% em Santa Catarina 

Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom

Mais de 204 mil turistas internacionais desembarcaram em Santa Catarina entre janeiro a junho de 2023, um fluxo 120,2% maior do que o registrado no mesmo período de 2022. No primeiro semestre do ano, 204.720 estrangeiros visitaram o Estado, ano passado esse número era de 92.957. Os dados são da Gerência de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, em parceria com as equipes do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

No primeiro semestre de 2022, Santa Catarina representou 5,7% dos turistas internacionais do Brasil, enquanto em 2023 esse percentual subiu para 6,3%. Os viajantes que mais desembarcaram por aqui foram de países como, Argentina (168.107), Chile (22.918), Paraguai (4.323), Uruguai (2.513), Estados Unidos (546), Itália (384) e Alemanha (293).

O governador Jorginho Mello, destaca que o Estado apresentou um aumento expressivo no número de turistas internacionais em comparação com o crescimento nacional, de 100,8%. “Os viajantes estrangeiros são fundamentais para diminuir os fluxos da baixa temporada já que a maioria deles visitam nosso estado entre maio e setembro por conta do período de férias deles, que é diferente em outros países como EUA e Europa. Estamos focados em consolidar Santa Catarina como um dos principais destinos turísticos de estrangeiros, possuímos um combo perfeito: paisagens naturais, segurança e infraestrutura”, enfatiza Jorginho Mello.

Para o secretário da indústria, do comércio e do serviço, Silvio Dreveck, os turistas estrangeiros são de fundamental importância para a economia do estado, pois injetam valores gastos principalmente na área de comércio e serviços turísticos. “A economia do turismo contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina, pois gera emprego, distribui renda e proporciona melhora na qualidade de vida das comunidades. Além disso, os estrangeiros costumam gastar até mais que os viajantes brasileiros por conta do câmbio”, destaca.

“Esses dados mostram o momento que Santa Catarina vem passando, um momento especial, de reposicionamento do Estado e de confiança dos turistas. Nosso estado é seguro, possui belezas naturais e uma infraestrutura para que o turista possa desfrutar as férias com qualidade. Estamos trabalhando para que esses números aumentem. O Governo está em conversa com os principais aeroportos e companhias aéreas para fazer um trabalho de promoção e estar trabalhando lado a lado para que o turista venha e depois recomende o Estado de Santa Catarina”, complementa o secretário do Turismo, Evandro Neiva.

Dados do Brasil

A variação no número de turistas internacionais no Brasil, entre janeiro a junho do ano passado em comparação com o atual, foi de 100,8%. No primeiro semestre de 2022, o número de turistas foi de 1.616.680, em 2023 subiu para 3.246.563. Grande parte dos turistas vieram da Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai.

