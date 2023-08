Operação Estação Inverno: com a Polícia Civil, reforço de efetivos dão agilidade no atendimento aos turistas 

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

A Polícia Civil de Santa Catarina celebra um mês de participação na Operação Estação Inverno, uma ação estratégica que faz parte do planejamento turístico lançado pelo governador Jorginho Mello em maio. O objetivo da operação é reforçar a segurança e ampliar o atendimento aos moradores e turistas que visitam a Serra Catarinense durante a estação mais fria do ano.

Com um efetivo dedicado e uma atuação comprometida, a Polícia Civil tem sido fundamental para garantir a segurança e tranquilidade dos moradores e dos visitantes na região. O delegado-geral, Ulisses Gabriel, enfatizou a importância do reforço do efetivo para atender às demandas locais e turísticas.

“O governador Jorginho Mello tem uma grande preocupação com os ativos de Santa Catarina que é o turismo. A partir de 2023 a Polícia Civil vai intensificar as suas ações na área de segurança pública, em principal ao atendimento ao turismo e respostas adequadas contra crimes. Começamos operações que terão foco nas Estações Inverno e Estação Verão. Deslocamos efetivos para essas áreas que recebem mais visitas para melhor atender o turista e trazer segurança para os que também moram no local. Já estamos nos preparando para a próxima estação de pico populacional”, disse o delegado-geral Ulisses Gabriel.

Ao longo de um mês, na área de abrangência da Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Lages, os policiais civis destacados para a operação registraram 630 Boletins de Ocorrência e lavraram 52 prisões em flagrante. Essa atuação ágil e eficaz demonstra o compromisso da Polícia Civil e do governo do estado em promover um ambiente seguro e acolhedor para todos que desfrutam das belezas e atrações da Serra Catarinense.

A Operação Estação Inverno é uma ação conjunta que envolve diversos órgãos públicos estaduais, com a participação do Sebrae e Fecomércio, e continuará até o dia 30 de setembro. Essa iniciativa é parte do esforço conjunto do Governo de Santa Catarina em fortalecer o turismo e garantir que os visitantes vivam experiências inesquecíveis em nosso estado.

O secretário de Estado de Turismo, Evandro Neiva, enfatizou a importância da operação para o turismo catarinense: “A Operação Estação Inverno é um marco para o nosso estado. Ela reforça o compromisso do Governo de Santa Catarina em proporcionar uma experiência segura e agradável para os turistas que visitam a Serra Catarinense. Com essa ação conjunta, buscamos fortalecer o turismo em nossa região e promover Santa Catarina como um destino turístico de excelência.”

A Polícia Civil de Santa Catarina reafirma o compromisso de continuar trabalhando em parceria com os demais órgãos públicos para garantir a segurança e bem-estar de todos os visitantes que escolhem a Serra Catarinense como destino para desfrutar das belezas naturais e das riquezas culturais de nosso estado.