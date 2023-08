Xadrez, carros antigos e cultura movimentam turismo de eventos na Bahia

Em mais uma rodada de ações pelo interior baiano, que durou quatro dias, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) patrocinou eventos que movimentaram diversas zonas turísticas, nos segmentos esportivo, cultural e de negócios.



Na Costa dos Coqueiros, foi realizada a segunda edição do Camaçari Open de Xadrez, válido pela Copa do Brasil da modalidade, no Boulevard Shopping, com a participação de 130 competidores, incluindo três estrangeiros. “Conseguimos atrair enxadristas de várias regiões do estado, além de dois alemães e um chileno, todos com acompanhantes, totalizando um público de 300 pessoas. Os hotéis da cidade tiveram boa ocupação, e agradecemos o apoio da Setur-BA”, disse Michel Santos, diretor-técnico da Federação Bahiana de Xadrez, organizadora do evento.

“É a primeira vez que participo de uma competição de xadrez e estou achando divertido. Conheci alguns lugares do litoral norte e pretendo voltar mais vezes”, relatou o competidor alemão Kurt Kaulbach.

“Estive aqui na Bahia há dez anos e estou achando a terra mais bonita, agora. Fiquei muito satisfeito com o número de participantes no torneio, em uma demonstração do interesse dos baianos”, completou o enxadrista chileno Jaime Stone.

No território dos Lagos e Cânions do São Francisco, o Festival de Cultura de Santa Brígida ofereceu apresentações musicais, exposição e artesanato. A iniciativa integrou as comemorações pelos 61 anos de emancipação política do município.

Na Chapada Diamantina, aconteceu a Feira do Bode de Oliveira dos Brejinhos, promovida pela Central de Associações de Fundo de Pasto. Houve a comercialização de animais, gastronomia típica e manifestações culturais. Na mesma região, a Cavalgada Encontro dos Amigos animou cavaleiros e amazonas em Iramaia.

Já na Costa do Cacau, Itabuna recebeu o Encontro de Carros Antigos, na Avenida Cinquentenário. O evento foi organizado pelas associações Baiana e Itabunense de Antigomobilismo, reunindo colecionadores e admiradores de veículos clássicos e raros, como parte da festa de aniversário da cidade, que completou 113 anos.

CasaCor – Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos, sedia a CasaCor Bahia 2023, a maior mostra de decoração e arquitetura das Américas, instalada no Caminho das Árvores. O evento de negócios segue até 27 de setembro, com o apoio da Setur-BA, movimentando também atividades de lazer na cidade.

Foto: Divulgação