Campanha da Embratur nos EUA promove destino Bahia

O destino Bahia é divulgado em um dos principais painéis eletrônicos da Times Square, a icônica área de Nova York, nos Estados Unidos, o segundo maior polo emissor de turistas internacionais para o Brasil, atrás apenas da Argentina. A campanha digital “It’s Spectacular. It’s Brasil.” foi desenvolvida pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). As peças fazem um jogo com palavras em inglês que começam com a letra “S”, alusivas à grafia de “Brasil”, usualmente escrito com “Z” no exterior. A campanha acontece também nas redes sociais, portais de notícias, companhias aéreas e agências de viagens on-line, até 10 de agosto.

“O Brasil com S é o país da leveza das curvas que a letra traz. Remete também à sinuosidade de nossos rios e paisagens. É o Brasil que agora se afirma para o mundo, tendo no turismo a valorização de sua cultura e de seu povo”, explicou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“Sunny” (ensolarado) e “sustainable” (sustentável) são algumas das expressões usadas para definir o Brasil em vídeos e cards. Dez destinos brasileiros foram selecionados pela agência, sendo cinco com maior destaque, entre eles, Salvador, que aparece como “scrumptious” (esplêndido), em cena de turistas no Pelourinho. O critério de escolha passou pelos atrativos oferecidos pelos destinos, que despertam maior interesse entre os norte-americanos, e a infraestrutura oferecida aos visitantes.

A promoção internacional é resultado da parceria da Embratur com a Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste, incluindo contribuições da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). “O governo baiano tem participado ativamente das discussões nacionais sobre o desenvolvimento das atividades turísticas, em um novo momento no país, que voltou a dialogar com o mundo. A Bahia é destaque nessa campanha nos EUA, porque tem diversidade de atrativos e reúne as condições para receber bem o turista americano”, ressaltou a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito.

