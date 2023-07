Governo do Estado entrega Base Náutica de Salinas da Margarida; equipamento vai dinamizar turismo da região

Nesta quinta-feira (27), a população de Salinas da Margarida recebeu a nova Base Náutica da cidade, um projeto que contou com investimentos de R$ 25 milhões. O equipamento foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues, abrangendo uma área de 24 mil metros quadrados. A intervenção englobou diversas melhorias e construções para dinamizar o turismo na região e oferecer melhores condições tanto para os moradores locais quanto para os turistas que chegam ao município.

Para o governador, as entregas realizadas nesta quinta-feira são importantes para o desenvolvimento integral do município por gerarem oportunidades de trabalho, geração de renda e aperfeiçoamento educacional. “Entregamos hoje um terminal náutico, importantíssimo para o município, além de uma escola com recursos do Estado e a recuperação do Terminal Hidroviário. Quando a gente entrega escolas como as de hoje, é para garantir que os meninos e as meninas possam estar em lugar seguro, com aulas, com espaço de lazer e alimentação”. Jerônimo ainda disse que deve voltar a Salinas da Margarida ainda este ano para entregar uma nova unidade escolar em tempo integral com toda a infraestrutura necessária para os estudantes se desenvolverem.

A nova Base Náutica está situada nas adjacências da Praça Luís Eduardo Magalhães, na sede do município. Dentre as principais estruturas implementadas, destacam-se a construção de um moderno centro de comércio e serviços, novas barracas (quiosques) na Praça, um píer de atracação, oficinas de manutenção para barcos e um projeto de requalificação urbanística e paisagística no entorno das edificações. A base Náutica também possui uma marina equipada com vagas secas e molhadas, além de um posto de combustível, que vão atender às necessidades dos barcos e embarcações que visitam a região.

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia

A obra faz parte do Prodetur, um programa voltado para o desenvolvimento da infraestrutura turística na Bahia. O secretário do Turismo (Setur), Maurício Bacelar, ressaltou a importância da Base Náutica para o desenvolvimento da região. “Essa inauguração é um marco para Salinas da Margarida e todo o estado. Com essa estrutura moderna, estamos criando um novo atrativo para os turistas que desejam conhecer as belezas naturais da cidade e proporcionando melhores condições para os moradores locais. A Base Náutica irá impulsionar o turismo na região, gerando empregos e movimentando a economia local”.

O comerciante Tailan Teixeira acredita que com a inauguração, Salinas da Margarida irá atrair mais visitantes. “É uma obra que vai melhorar a vida dos moradores e elevar o potencial turístico de toda essa região. Além disso, eu acho que a base vai contribuir para a preservação e manutenção das belezas naturais da cidade, para que se torne um legado duradouro para as gerações futuras”.

Outras obras

Na ocasião, Jerônimo deu por entregue a recuperação estrutural do Terminal Hidroviário de Barra do Paraguaçu, um projeto que irá beneficiar não apenas Salinas da Margarida, mas também os municípios vizinhos de Saubara, Maragojipe, Nazaré, Aratuípe e Jaguaripe. Com um investimento de mais de R$ 2 milhões, a obra beneficia cerca de 15 mil pessoas, impulsionando o desenvolvimento do turismo na região e oferecendo melhores condições para todos que desejam explorar as belezas naturais e culturais dessas localidades costeiras.

O governador também entregou a nova sede da Escola Municipal Modelo, que contou com um investimento do Governo Estadual de R$ 2,8 milhões, mediante uma parceria com a Prefeitura. Jerônimo participou ainda da inauguração da reforma da Escola Municipal Waldemiro Teles Ferreira e do Mercado Municipal, localizado no Centro da cidade.

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Tempo integral

Ainda em Salinas da Margarida, o governador visitou as obras da Escola Estadual de Tempo Integral que está sendo construída no município. Com um investimento de mais de R$ 22 milhões, a unidade contará com 24 salas, teatro com capacidade para 200 pessoas, restaurante, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, campo de futebol society com pista de atletismo, vestiários e banheiros.

Repórter: Tácio Santos