Estado promove orientação para quem quiser participar do Prêmio Nacional do Turismo

O Prêmio Nacional do Turismo 2023 está com as inscrições abertas, e a Secretaria do Turismo do Paraná irá auxiliar iniciativas dos setores público e privado a se inscrever. Para isso, a Coordenadoria de Qualificação do Turismo promove uma live no dia 4 de agosto com a participação de Fabiana Oliveira, coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, que fornecerá importantes orientações voltadas a empresas, instituições, secretarias municipais de turismo, imprensa, organizações não governamentais e outros possíveis interessados.

Este ano o tema do prêmio é “O turismo transformando vidas”, com o objetivo de reconhecer quem faz o setor crescer e se fortalecer como um dos segmentos econômicos com maior potencial para geração de emprego e renda no Brasil, bem como para promoção da inclusão social e da sustentabilidade ambiental.

“O Paraná tem diversas iniciativas importantes de desenvolvimento econômico e social por meio do turismo, bem como profissionais que atuam nesse sentido, e queremos promover as inscrições para trazer o maior número de premiações para o nosso Estado”, explica o secretário do Turismo, Marcio Nunes.

A coordenadora de Qualificação da Setu, Leticia Tonetto, lembra que, além do reconhecimento, a premiação tem o objetivo de fazer com que tais iniciativas sejam disseminadas e replicadas em outros destinos. “A premiação é um reconhecimento que estimula o surgimento de outras iniciativas e faz com que o setor busque a qualificação de forma constante, gera um engajamento em benefício do desenvolvimento do turismo”, diz.

Criado em 2018, o Prêmio está em sua 3ª edição e é o maior no segmento turístico.

Este ano são 10 categorias: Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada ao Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural; Valorização do Patrimônio Natural; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; Melhoria do Ambiente de Negócios; e Atração de Investimentos Privados para o Turismo.

A premiação possui caráter simbólico, sem valor comercial ou financeiro, e é concedida na forma de troféus – ou medalhas – e certificados, entregues aos primeiros colocados de cada modalidade.

Serviço:

Live com a coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, Fabiana Oliveira

Data: 04 de agosto, sexta-feira

Horário: 9h30

Inscrições até 02/08 pelo link http://www.questionarios.celepar.pr.gov.br/index.php/247268/lang-pt-BR