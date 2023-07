Turismo na Bahia supera a média nacional e cresce 15,5% no 1º trimestre de 2023

O volume das atividades turísticas na Bahia, no primeiro trimestre deste ano, expandiu 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, após avançar 35,7% em 2022, na mesma base de comparação. Esse resultado é a segunda maior variação já registrada na série histórica iniciada em 2011 para esse tipo de comparação e contribuiu positivamente para o índice nacional, que avançou 10,8%.

Esses dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE) e compõem o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, divulgado nesta quarta-feira (26), pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria do Planejamento (Seplan), em parceria com Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur).

“Todos os dados apontam para um bom dinamismo no setor do turismo do estado. Aumentaram arrecadação das atividades, empregos formais, fluxo de passageiros e a receita nominal gerada pelo setor”, afirma Armando Castro, diretor de Indicadores e Estatística da SEI.

Entre as informações de destaque no boletim, o fluxo de passageiros (doméstico e internacional) nos principais aeroportos da Bahia (Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista) avançou 1,4% nos três primeiros meses do ano de 2023 contra o mesmo período de 2022.

Cerca de 1,5 milhão de veículos passaram a mais nos pedágios das rodovias que cortam o estado da Bahia, o que representa uma ampliação de 8,6%, em relação aos três primeiros meses de 2022.

A Bahia arrecadou em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) mais de R$ 916 milhões nas Atividades Características do Turismo (ACTs) no 1º trimestre de 2023, com expansão nominal de 31,8% em relação ao ano de 2022.

A taxa média de ocupação dos meios de hospedagem em Salvador foi de 68,3% no 1º trimestre de 2023. Esse resultado é superior 5,6 pontos percentuais em relação ao do ano de 2022, um reflexo da melhora do desempenho da atividade hoteleira na capital baiana, mas inferior 3,1 pontos percentuais em relação ao ano de 2019.

O setor turístico incorporou 402 novos postos de trabalho com carteira assinada no 1º trimestre de 2023, impulsionado, principalmente, pelas atividades de Locação de automóveis sem condutor (+237 postos) e Transporte rodoviário de táxi (+171 vagas). A Baía de Todos-os-Santos (+343 postos) foi a Zona Turística que mais formalizou.

É importante destacar que o setor do turismo na Bahia, especificamente no 1º trimestre de 2023, foi impulsionado pelos aumentos de receita nos ramos de locação de automóveis, restaurantes, hotéis, agências de viagens, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê. As realizações das festas populares, religiosas e o carnaval foram essenciais para o ótimo desempenho do setor.

Nesse contexto, as perspectivas para o turismo na Bahia para o 2º trimestre são favoráveis, uma vez que é um período intensivo de férias e já foram realizados os festejos juninos e as expectativas tanto da Fundação Getulio Vargas (FGV) quanto da SEI para o setor empresarial do setor de serviços foram positivas. Conforme a Pesquisa de Confiança do Empresariado Baiano, de abril para maio, o setor de Serviços exibiu expansão de 66 pontos no grau de confiança, alta após ter recuado. O indicador, no entanto, continuou abaixo de zero pelo nono mês consecutivo. Em relação ao mesmo mês de um ano antes, ocorreu uma ampliação de 123 pontos, a maior entre as atividades.

