Jornalistas do Brasil e do exterior conhecem atrativos da Costa do Descobrimento

Com patrimônio histórico, belezas naturais e o toque singular da cultura indígena, a Costa do Descobrimento é uma das 13 zonas turísticas da Bahia mais procuradas. Depois que foi redescoberta por hippies nos anos 1970, a região se estruturou e, atualmente, tem no turismo a base de sua economia, com visitantes brasileiros e estrangeiros chegando o ano inteiro.

O município mais conhecido dessa parte do Extremo Sul baiano é Porto Seguro, que ganhou projeção mundial na década de 1990, no ritmo do sucesso da lambada, e se consolidou como pólo receptor de turistas, que dispõe de aeroporto internacional e infraestrutura turística entre as melhores do país. Ele possui três distritos que entraram para a lista dos destinos preferidos por famosos: Arraial D’Ajuda, Trancoso e Caraíva.

Para conhecer parte da história regional, 11 jornalistas do Brasil, Argentina, Uruguai, Portugal e México passaram quatro dias na Costa do Descobrimento, participando da press trip e-mundi. Eles foram recebidos por equipes da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e da Prefeitura de Porto Seguro. Na cidade, o grupo conheceu o Centro Histórico, a badalada Passarela da Cultura e a estrutura de hotelaria.

“Aproveitamos para apresentar aos profissionais de mídia o trabalho do Governo do Estado no incremento do turismo baiano, com indicadores de crescimento contínuo e as estratégias para avançarmos cada vez mais”, disse a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito.

“Realizamos a press trip desde 2015, como uma forma de levar jornalistas para lugares fantásticos, com experiências interessantes, para que eles divulguem o que o Brasil tem de melhor”, explicou o organizador do evento, Leandro Mazzini.

Os jornalistas estiveram também em Caraíva, destino rústico procurado por celebridades e banhado pelo rio que dá nome à localidade. As ruas da pequena vila são de areia, sem trânsito e com casas coloridas e pousadas confortáveis. A igrejinha de São Sebastião é a referência religiosa. As praias da Barra, do Satu e de Caraíva formam o circuito para banhistas. Quando chega o pôr do sol, o happy hour acontece na beira do rio, que se encontra com o mar, sendo o pastel de siri o petisco mais consumido nos bares. À noite, jantar em um dos restaurantes de cardápios variados e dançar forró são as principais opções.

“Este lugar é excepcional, tem uma vibração especial, onde as pessoas são amáveis e alegres. Tem sido uma experiência gratificante”, relatou Eduardo Dina, do jornal mexicano El Universal.

“Caraíva é incrível, um lugar atípico, isolado. A vila oferece atrações diferenciadas, e todo mundo gostou”, completou Cláudia Amorim, do jornal brasileiro O Globo.

O grupo ainda visitou a Reserva Pataxó Porto do Boi, para vivenciar a cultura em uma aldeia indígena, com ritual de purificação, pintura corporal, comidas típicas e banho de ervas. “Tive uma sensação única e inédita, pois é a minha primeira vez no Brasil. Visitar a aldeia indígena foi uma oportunidade inesquecível de conhecer esse patrimônio cultural tão importante”, revelou Helena Gatinho, jornalista da revista portuguesa Visão.

Fonte: Ascom/Setur