Eventos movimentam turismo em grandes e pequenas cidades do Paraná nesta semana

Grandes eventos em Cianorte, no Noroeste, Boa Esperança, no Centro-Oeste, e Paranaguá e Pontal do Paraná, no Litoral, movimentam o calendário turístico no Paraná neste final de julho. Os festivais contam com apoio da Secretaria de Estado do Turismo.

Em Cianorte, a semana começou com a abertura da 52ª edição da Expovest, maior feira atacadista de moda a pronta entrega do sul do Brasil, que vai até esta quarta-feira (26). Um dos grandes eventos de negócios do Estado, leva à cidade visitantes de todo o Brasil para a apresentação da coleção Primavera/Verão 2023/2024.Criada em 1990, a Expovest integra a programação do aniversário da cidade, celebrado em 26 de julho.

As festividades na cidade prosseguem com o Cianorte Festival Setenta Anos, que terá parque, exposição, praça de alimentação e apresentações musicais gratuitas no Novo Centro. Dia 25 (terça), a animação fica por conta de Fernando & Sorocaba; dia 26 (quarta), a dupla Ícaro e Gilmar anima a região; dia 27 (quinta) quem se apresenta é Gabriela Rocha; dia 28 (sexta) o show é da banda Titãs; dia 29 (sábado) é a vez de Zé Felipe; e dia 30 (domingo), Guilherme e Santiago encerram a programação.

Já a Cidade-Mãe do Paraná, Paranaguá, está completando 375 anos no dia 29 de julho e a festa de aniversário conta com uma programação variada durante toda a semana.

Terça (25) tem apresentação do Coral Municipal na Estação Ferroviária de Paranaguá; na quarta (26) tem apresentação do Ballet Bolshoi no Teatro Rachel Costa, Centro Histórico; dia 27 (quinta), tem missa especial em ação de graças alusiva aos 375 anos de Paranaguá no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio e abertura do Festival de Humor “Hahanaguá”, com Rogério Morgado, no Teatro Rachel Costa; e dia 28 (sexta) tem show com o cantor Daniel no Estádio Fernando Charbub Farah, Ponta do Caju, e a sequência do festival de humor com Marlei Cevada.

Já no dia do aniversário, tem ato cívico em comemoração aos 375 anos da cidade, show gospel com a cantora Isadora Pompeo no Estádio Fernando Charbub Farah, Festival de Humor com Helio de La Peña e Baile de Fandango no Mercado do Café, Ladeira Vinte e Nove de Julho, no Centro Histórico. No domingo, acontece o 7º Encontro Anual de Veículos Antigos e Especiais de Paranaguá, em frente à Estação Ferroviária, e apresentação da Orquestra Filarmônica de Antonina no Teatro Rachel Costa.

Também em Paranaguá, mas na Ilha do Mel, acontece a tradicional Lobafest, com encontro de embarcações (lanchas e jetskis) em frente à Nova Brasília, com atendimento de delivery boat. O evento terá uma Caça ao Tesouro, na Fortaleza da Ilha do Mel – atores contarão a história do forte interagindo com os participantes e os enigmas a serem desvendados entrarão na história. Na base estrutural do evento que, ficará em Nova Brasília, haverá a Tenda dos Tesouros, onde os participantes irão fazer a troca dos vouchers e aproveitar o show musical.

COMIDA CAIÇARA– Em Pontal do Paraná, acontece a última semana do Festival de Gastronomia Caiçara, que mobiliza bares e restaurantes de diversos balneários. O evento é uma exaltação à cambira, prato considerado patrimônio da cozinha brasileira, originalmente preparado com peixe seco e defumado, acompanhado de banana e pirão.

Um concurso gastronômico premiará estabelecimentos com os melhores pratos caiçaras. Entre as categorias estão o Prato Feito Caiçara, o Petisco Caiçara e a melhor Cambira Tradicional. Para degustar essas delícias típicas, o público poderá escolher entre os estabelecimentos participantes que estão no site www.gastronomiacaicara.com.br .

VACA ATOLADA– O município de Boa Esperança, na região de Goioerê, realiza no dia 30/7 (domingo) a 23º Festa da Vaca Atolada, considerado o maior evento do prato típico da região. A atração musical fica por conta da dupla Matheus & Kauan. A festa acontece partir das 9h no Clube Recreativo de Boa Esperança.