Promoção do destino Bahia alcança diversos segmentos turísticos

Em quatro dias de ações, que terminaram no último domingo (23), a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) participou de eventos que alcançaram os segmentos náutico, gastronômico, de negócios e da diversidade. A iniciativa integra a estratégia do órgão para fortalecer a promoção dos atrativos das 13 zonas turísticas da Bahia e captar novos investimentos para os destinos.

A Setur-BA estreou na LGBT+ Turismo Expo, a principal feira nacional de empresas que se relacionam com esse público, realizada no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. Foram apresentadas as ações do governo baiano para qualificar as atividades de lazer, com inclusão e respeito à diversidade de gênero, e a infraestrutura oferecida pelo estado.

“A Bahia é reconhecida como um destino inclusivo. Salvador está entre as cinco capitais brasileiras com esse perfil. Temos também Itacaré, Barra Grande, Morro de São Paulo, Porto Seguro, Lençóis e Praia do Forte, destinos que se destacam nessa área. A feira no Rio foi uma grande vitrine para mostrar essa Bahia inclusiva, que irá receber o Festival H&H 2024, em Costa do Sauípe”, declarou a coordenadora do Turismo LGBTQIAP+ da Setur-BA, a drag queen Petra Perón.

A pasta estadual do turismo participou também do Chocolat Bahia Festival, o maior do gênero da América Latina, que aconteceu no Centro de Convenções de Ilhéus, na Costa do Cacau. A Setur-BA divulgou a Estrada do Chocolate, roteiro do turismo histórico, cultural e gastronômico, que oferece aos turistas a experiência imersiva na saga da lavoura cacaueira. O evento recebeu 70 mil visitantes e movimentou R$ 20 milhões na economia, em quatro dias de atividades.

Na capital baiana, a secretaria foi parceira do II Festival São Salvador de Turismo e Esportes Náuticos, na orla da Ribeira, em uma promoção do Observatório Baía de Todos-os-Santos. Houve palestras sobre meio ambiente e gastronomia regional, rodada de conversas com mulheres velejadoras e manifestações culturais.

Press trip

Onze jornalistas especializados em turismo, do Brasil, Argentina, Uruguai, Portugal e México, participaram de uma press trip em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. No roteiro, passeios pela sede do município e pelo distrito de Caraíva, destino rústico que atrai celebridades. Eles tiveram contato com os atrativos naturais e a cultura indígena da região, incluindo a visita à Reserva Pataxó Porto do Boi, onde houve um ritual de boas-vindas. Os jornalistas estavam acompanhados de uma equipe da Setur-BA, que apresentou as diversas opções no turismo local e sua infraestrutura para receber bem os visitantes.

