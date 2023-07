Bom Jardim da Serra lança o projeto Conhecendo Meu Bom Jardim para valorizar o turismo local

Foto: Reprodução/Secom SC

Crédito: Benito Sbruzzi/Divulgação

O turismo é uma atividade econômica importante para Bom Jardim da Serra, uma cidade localizada na região serrana de Santa Catarina. Porém, muitos moradores não conhecem os atrativos turísticos da cidade e nem a sua própria história. Pensando nisso, foi criado o projeto Conhecendo Meu Bom Jardim, que tem como objetivo levar os moradores para visitar os empreendimentos turísticos da cidade e aprender mais sobre a cultura e a natureza local.

O projeto começou com uma visita dos professores da rede municipal de ensino ao Eco Resort Rio do Rastro, um dos principais destinos turísticos da região. Os professores puderam conhecer a estrutura do resort, as atividades oferecidas aos hóspedes e a paisagem deslumbrante do cânion do Rio do Rastro. Nos próximos dias eles também irão visitar outros pontos turísticos da cidade, como a Igreja Matriz, o Mirante da Serra do Rio do Rastro e o Parque Eólico.

A ideia é que os professores sejam multiplicadores do conhecimento sobre o turismo local e possam transmitir aos seus alunos a importância de valorizar e preservar o patrimônio natural e cultural de Bom Jardim da Serra. Assim, espera-se que os moradores se sintam mais integrados ao turismo e possam oferecer um atendimento de qualidade aos visitantes, gerando mais renda e desenvolvimento para a cidade.

O projeto Conhecendo Meu Bom Jardim é fruto de uma parceria com Governo de Santa Catarina. Segundo o articulador do projeto, Benito Sbruzzi, Diretor de Turismo de Bom Jardim da Serra, a iniciativa vai contribuir para a melhoria do atendimento ao turista e para a conscientização dos moradores sobre o potencial turístico da cidade.