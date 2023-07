Bahia Beer Festival é nova atração do turismo de negócios em Alagoinhas

As diretrizes para a realização do Bahia Beer Festival-Alagoinhas foram discutidas, na quarta-feira (18), em reunião realizada no Espaço Colaborar, na cidade da zona turística Caminhos do Sertão. O encontro teve a participação de representantes da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), da Prefeitura de Alagoinhas, das cervejarias instaladas no município, de políticos e empreendedores da região. Eles vão atuar conjuntamente na promoção do festival da cerveja, que será lançado oficialmente no dia 14 de setembro, com previsão de acontecer em novembro, oferecendo atrações gastronômicas, musicais e comerciais.

O Governo do Estado lidera o processo, visando colocar Alagoinhas nas rotas nacional e internacional do turismo de negócios, para gerar emprego e renda, atraindo mais turistas para a Bahia. “Temos a oportunidade de fazer um grande evento, unindo a vocação cervejeira de Alagoinhas e atividades turísticas. Esse esforço conjunto é um modelo democrático e transparente, para darmos um novo impulso à economia dessa importante região do estado”, declarou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“A presença do secretário de Turismo fortalece o nosso vínculo com o Governo do Estado, em relação a um tema muito importante, que é colocar Alagoinhas nos cenários do Brasil e do mundo. É um olhar turístico sobre a nossa água de alta qualidade e a produção das cervejarias que sediamos. Queremos ser a capital nacional da cerveja”, disse o prefeito Joaquim Neto.

“Ficamos felizes por essa iniciativa, que vai trazer expectativa de crescimento, não somente no setor industrial, mas também nos setores comercial e turístico. Vamos preparar os empresários para que, no período de setembro a novembro, a gente tenha aumento nas vendas, no comércio local”, pontuou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Alagoinhas e Região (Sicomércio), Benedito Vieira.

Fonte: Ascom/Setur-BA