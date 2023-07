Setur-BA e GGB discutem ações conjuntas para impulsionar turismo LGBTQIAP+

Fortalecer a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Salvador como evento turístico, envolvendo diversos órgãos estaduais e entidades da sociedade civil, para impulsionar o segmento. A proposta foi discutida, na segunda-feira (17), entre a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e o Grupo Gay da Bahia (GGB), organizador da Parada.

O evento será realizado no dia 10 de setembro, saindo do Campo Grande. Este ano o tema é ‘Inclusão e Diversidade no Mundo Corporativo Pós-Pandemia’. “Estamos com muita expectativa, pois fomos obrigados a suspender a Parada na pandemia, quando muitas pessoas perderam empregos. Por isso, o tema sobre a participação da comunidade no mercado de trabalho. Nesse encontro com a Setur-BA, ampliamos a discussão para envolver mais o Turismo e outros setores do governo na celebração da diversidade”, declarou o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira.

“O Governo do Estado pretende transformar a semana que antecede a Parada, em um período de ações transversais para os participantes, como a qualificação dos equipamentos turísticos para receber bem o segmento e atividades nas áreas social, da saúde e do trabalho”, sinalizou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Participaram da discussão a trans Camila Parker, assessora técnica das Voluntárias Sociais, e a coordenadora do turismo LGBTQIAP+ da Setur-BA, a drag queen Petra Perón, que, nesta quinta-feira (20), irá representar a Bahia no principal evento brasileiro de negócios do segmento, no Rio de Janeiro. “A Feira LGBT+ Turismo Expo é uma vitrine nacional, onde a Bahia vai mostrar seus atrativos, infraestrutura e inclusão. A convidada será a drag baiana Spadina Banks, que fará uma performance em homenagem à cantora Gal Costa”, explicou Perón.

Bahia inclusiva

Segundo pesquisa da gigante holandesa Booking.com, a maior plataforma de viagens do mundo, Salvador é um dos destinos mais inclusivos do Brasil. O levantamento foi feito com 11,5 mil viajantes LGBTQIAP+ de 27 países. A capital baiana foi escolhida entre as cinco capitais brasileiras que mais acolhem o segmento.

Fonte: Ascom/Setur-BA