Náutica, arte e gastronomia movimentam zonas turísticas da Bahia

A regata de veleiros de oceano foi o ponto alto do Festival Náutico Maria Felipa, no último sábado (15), com percurso da Marina da Penha, na Ribeira, em Salvador, até a Base Náutica de Itaparica, na zona turística Baía de Todos-os-Santos. A competição teve a participação de 300 velejadores, entre baianos, cariocas, paulistas e sergipanos, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

Antes da regata, houve um encontro de mulheres velejadoras para homenagear Maria Felipa, a marisqueira baiana que virou heroína na luta da Independência do Brasil na Bahia, palestra do historiador Rafael Dantas e visita às instalações da Marina da Penha. O equipamento foi ampliado e requalificado pela Setur-BA, que fez intervenções estruturantes também na Marina de Itaparica.

“Queremos incluir cada vez mais a mulher nos esportes náuticos, que passaram a dispor de marinas modernas na Baía de Todos-os-Santos, e aproveitamos para fazer uma conexão com o Bicentenário da Independência”, explicou o coordenador do festival, Marcelo Fróes.

A velejadora Daniela Antoniazzi, um das criadoras do projeto ‘Meninas da Vela’, que prepara mulheres para a navegação, elogiou a infraestrutura náutica. “Nosso projeto recebe muitas mulheres de fora da Bahia, e faltava apoio náutico para impulsionar as atividades turísticas, que as novas marinas trouxeram, para que os visitantes possam conhecer Salvador pela visão do mar”.

Ainda no sábado (15), na capital, foi realizado o Festival de Cultura e Arte do Nordeste de Amaralina (Feculta). O evento teve o incentivo da pasta estadual do turismo para apresentações de rap, samba, música eletrônica e dança, lotando o fim de linha do bairro.

No domingo (16), em Maiquinique, na zona turística Caminhos do Sertão, foi encerrado o Festival Gastronômico da Carne do Sol e Rota da Cachaça, que durou três dias e teve apresentações musicais, com apoio da Setur-BA. O festival fez parte das comemorações do aniversário de 61 anos do município, que atraíram sete mil visitantes de diversas regiões do estado.

“Há muito tempo, eu não via um evento tão bem organizado. Vim de Salvador para aproveitar, principalmente, a parte das cachaças premiadas da Chapada Diamantina”, pontuou o pecuarista Antonino Pedreira, 63 anos.

Artesanato

A Setur-BA é parceira da Expo Casa Artesanato, que acontece no Shopping Barra, na capital, até 14 de agosto, em uma promoção da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre). No local, estão expostas as rotas turísticas do artesanato baiano, com homenagem à Dona Kadu, artesã de 103 anos, que vive em Maragogipe, no Recôncavo.

Fonte: Ascom/Setur-BA