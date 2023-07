Bahia Beer Festival pretende unir negócios e turismo em Alagoinhas

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) recebeu da Prefeitura de Alagoinhas, na zona turística Caminhos do Sertão, nesta segunda-feira (10), o projeto para a realização do Bahia Beer Festival. A ideia é que o evento cervejeiro aconteça ainda este ano no município, onde estão instaladas as fábricas do Grupo Petrópolis e da Heineken, o maior polo industrial do setor das regiões Norte e Nordeste. Exposição de marcas de cervejas nacionais e internacionais, gastronomia, oficinas, recreação infantil, tour pelas fábricas e shows estão previstos na programação.

A iniciativa visa ampliar a participação da Bahia no calendário nacional de grandes eventos, com o apoio da Setur-BA, para unir negócios e atividades turísticas. “O Governo do Estado trabalha nessa linha de incentivar eventos que têm potencial para movimentar a cadeia econômica do turismo, como é o caso desse festival da cerveja nos Caminhos do Sertão. Na próxima semana, vamos nos reunir em Alagoinhas com secretários municipais e empresários, para discutir a organização conjunta dessa nova atração para a cidade”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“Alagoinhas é o polo cervejeiro com a melhor água do Brasil e a segunda do mundo. Agora, com a ajuda do Estado, queremos fortalecer nossa posição no cenário nacional, realizando uma grande festa que vai promover a história e a cultura da cerveja, para gerar novos negócios e atrair turistas de todo o país”, ressaltou o prefeito Joaquim Neto.

Fonte: Ascom/Setur-BA