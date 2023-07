Secretário de Turismo participa de abertura do maior evento náutico do sul do país

O Marina Itajaí Boat Show, considerado o maior evento náutico da região Sul, levantou âncora para sua edição deste ano nesta quinta-feira, 6. A celebração contou com a presença do Secretário de Turismo, Evandro Neiva, que reforçou a importância das ações locais municipais para impulsionar o turismo catarinense.

Com o estreitamento das relações entre a Secretaria do Turismo e o evento, o Governo do Estado reconhece o compromisso em fortalecer as atividades turísticas, além de prestigiar e apoiar eventos municipais. Essa ação vem em bons ventos para o estado: fortalece o papel de principal polo náutico da América Latina e estimula a economia local.

“O Marina Itajaí Boat Show é um evento de extrema importância para o turismo náutico em Santa Catarina. A parceria com o Governo Estadual fortalece ainda mais esse setor, impulsionando a economia local e promovendo a imagem do estado como um destino de excelência para os amantes da navegação. Estamos comprometidos em apoiar eventos de destaque como esse, que contribuem para o desenvolvimento do turismo catarinense e consolidam nossa posição como referência no segmento náutico”, afirmou o secretário.

O Marina Itajaí Boat Show ocorre na Marina Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, um dos maiores polos portuários, náuticos e industriais do estado. O evento é referência no setor, capaz de entreter toda a família – além de criar oportunidades de negócios e expor as principais tendências do mercado náutico.

Foto: Reprodução/Secom SC

Detalhes sobre o evento

O Marina Boat Show vai até domingo, 9 de julho. Nos dois primeiros dias de evento, o público pode visitar entre as 14h e 21h. Já durante o final de semana, dias 8 e 9, o horário é diferenciado: sábado das 11h às 21h; e domingo das 11h às 20h. Os ingressos são vendidosonline, a R$20 a inteira e R$10 a meia, ou presencialmente na bilheteria do local, por R$40 a inteira e R$20 a meia.

O maior destaque do evento, a apresentação dos modelos de embarcações contará com a marca italiana Ferretti Yachts, com a exposição de um iate de luxo de 22 metros que será exposto pela primeira vez em boat show brasileiro. Desde 2021, por meio do Grupo OKEAN, o Brasil é o único país no mundo licenciado para produzir barcos da Ferretti Yachts.