Turismo da Bahia ganha reconhecimento técnico com premiações

Após o período pandêmico, a retomada das atividades turísticas na Bahia foi bem sucedida e o estado vem acumulando posições de liderança entre os destinos brasileiros. Segundo a Secretaria de Turismo (Setur-BA), o quadro é resultado de ações conjuntas das três esferas de poder (municipal, estadual e federal), do trade turístico e da sociedade civil, tendo à frente o governo baiano.

O reflexo do cenário positivo está em premiações recentes conquistadas pela Bahia, nos segmentos hoteleiro, gastronômico e de atrativos naturais, oferecidas por empresas com reconhecimento no mercado. Destaque para Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos, eleita o melhor destino do mundo, pela revista norte-americana Bloomberg Businessweek; e a Chapada Diamantina, escolhida como o local preferido pelos viajantes no Brasil, em levantamento feito pelo portal Melhores Destinos.

Na opção para naturistas, a rede de TV CNN (EUA) escolheu a praia baiana de Massarandupió, na Costa dos Coqueiros, entre as 20 melhores do mundo. Já a Quarta Praia, em Morro de São Paulo, na Costa do Dendê, ficou em quarto lugar na disputa das praias mais bonitas do planeta, em pesquisa da plataforma Tripadvisor.

Na relação de premiados está também o hotel all inclusive Grand Premium Brisa, em Costa do Sauípe, que acaba de ganhar o troféu Traveller’s Choice, da Tripadvisor. A conquista foi por receber ótimas avaliações dos hóspedes, nos últimos 12 meses.

A Bahia ainda ganhou em seis categorias, na premiação Melhores do Ano da Gastronomia, da revista Prazeres da Mesa, a principal do segmento no Brasil. O grupo Origem, de Salvador, levou três prêmios: Melhor Restaurante do Nordeste, Restauranteur (Fabrício Lemos) e Chef Pâtissier (Lisiane Arouca). O Dona Mariquita, na capital, ganhou na categoria Restaurante de Cozinha Brasileira; o Hotel Eco Tivoli, em Praia do Forte, venceu entre os resorts; e o restaurante Preto Cozinha, de São Paulo, mas comandado pelo chef baiano Rodrigo Freire, foi premiado como Novidade do Ano.

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, comemora os prêmios e lidera a preparação de um evento gastronômico inédito, que promete incrementar o turismo da Bahia. “O Governo do Estado está feliz em ver o reconhecimento de baianos tão talentosos, que poderão participar de um outro grande desafio. Estamos preparando a primeira edição do Festival de Moqueca Baiana, que aparece no TOP 20 de pratos do mundo, para eleger a melhor receita típica. Será uma grande festa do turismo gastronômico, em parceria com a Abrasel, prevista para agosto ou setembro, em Salvador”.

