Secretaria do Turismo apresenta ações e avanços em reunião do conselho estadual do setor

A atuação da secretaria estadual do Turismo (Setu), seus programas e avanços em 180 dias após sua criação foram tema da primeira reunião extraordinária de 2023 do Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur). Além dos membros colegiado, participaram as equipes das diretoria-geral da pasta e as diretorias de Promoção, Inovação e Inteligência Turística e de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação Turística.

Entre outras ações, foram destacados a estrutura da Setu, com seus oito núcleos regionais, o estreitamente nas relações com as Instâncias de Governança Regional (IGRs), o reforço na presença em eventos nacionais e internacionais do setor e o avanço em qualificação, com abertura de 4 mil vagas em cursos, em todo o Paraná.

A diretora-geral da Setu, Camila Aragão, ressaltou a importância do colegiado para o desenvolvimento do turismo e explicou como está a tramitação do processo para instituir o Viaje Paraná, Serviço Social Autônomo criado com a finalidade de promover, organizar, patrocinar e participar de eventos turísticos.

“Estamos adiantados no processo cartorário. “No dia 29 de junho saiu o decreto do governador homologando essa ferramenta, que será um braço da Secretaria do Turismo”, disse Camila. “Turismo não se faz sozinho. O Viaje Paraná é um movimento que vem ao encontro da modernização turística, com a competência da elaboração de políticas públicas de promoção e comercialização dos nossos destinos”, afirmou.

A pauta da reunião também incluiu a retrospectiva da gestão do Cepatur de 2021/2022. Segundo o vice-presidente do Conselho, Giovane Diego Bagatini, o turismo vive um novo momento no Paraná. “Um momento histórico, fruto do trabalho nesse período que cuidou da organização e do fortalecimento do setor entre 2021 e 2022”, disse ele, citando o posicionamento do turismo do Paraná no ranking nacional. O Estado está atualmente entre os três mais visitados do País.

PROTAGONISMO -Irapuan Cortez, que faz parte da equipe de promoção da Setu, reforçou a missão do Cepatur de fortalecer o turismo em nível estadual e enfatizou os esforços do governo estadual em atender as demandas apresentadas pelos atores do setor. Ele citou a criação da Setu e do Viaje Paraná, que terá como objetivo vender o produto Paraná Turístico.

“Esse momento encerra um ciclo de dez anos em que o turismo se hospedou em várias secretarias estaduais. Hoje, assume um protagonismo inédito no Governo do Paraná, de integração e interação em todo o território, com a missão de alavancar a economia e a geração de renda”, completou.

A Setu já está praticamente toda estruturada e intensifica presença no Interior, a fim de levar o desenvolvimento do turismo a todo o Estado. Atualmente, a secretaria conta com oito núcleos regionais que dão atendimento aos 399 municípios paranaenses, segundo Deise Bezerra, assessora técnica da secretaria.

Ela destacou também as 19 Instâncias de Governanças Regionais existentes no Paraná. “As IGRs são a matéria-prima do turismo estadual, nosso alvo de planejamento. Temos um cardápio com cinco projetos de lei na Assembleia Legislativa para, a partir de convênios com as prefeituras, fomentar o turismo de forma integral em todas as regiões”, afirmou Deise.

FERRAMENTAS -O diretor de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Setu, Fábio Skraba, falou sobre as ferramentas que estão sendo usadas para o desenvolvimento do turismo sustentável. “Estamos divulgando o Paraná não apenas no território nacional, como também no Exterior. A previsão é de presença em pelo menos 70 eventos até dezembro”, disse ele.

Skraba falou sobre o fortalecimento da relação com a imprensa e sobre as ações voltadas à redução da pegada de carbono e as práticas sustentáveis durante os eventos. Também destacou o trabalho de estruturação e estreitamento de relações com as IGR sobre três pilares: planejamento, mercado e negócios e eventos. “E complementar com cultura e inteligência”, finalizou.

Sobre as ações na área de Sustentabilidade e Qualificação Turística, a diretoria da Setu trabalha com ampliação de cursos de qualificação, todas as regiões do Estado. Entre outras ações estão a recente abertura de cursos para as regiões turísticas mais sensíveis. A previsão é de ofertar 4 mil vagas em dois anos. Parcerias são feitas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Fecomercio e Secretaria Estadual da Educação.

REESTRUTURAÇÃO –Na reunião foi apresentadaa proposta de elaboração de um novo regimento interno do Cepatur, com ampliação do número de membros, criação de comissão e dos grupos de trabalho conforme as diretrizes do Ministério do Turismo, além de outras iniciativas para aprimorar o colegiado.

O Conselho Paranaense de Turismo é um órgão colegiado de caráter deliberativo com a finalidade de formulação, avaliação, coordenação e direção da Política Estadual de Turismo. Entre os objetivos está o apoio à Setu na consolidação e implementação das ações e, também, outras atribuições pertinentes à implantação da Politica Estadual de Turismo e seus desmembramentos. A presidência é do secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes. Foi criado pela Lei 5.948/1969. A Lei 21.352 de 1º de janeiro de 2023 traz alterações e prevê reestruturação, que está em andamento.