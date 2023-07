Viagem inaugural marca início da operação comercial do voo Salvador – Feira de Santana

Foi retomado nesta terça-feira (4), o voo comercial entre Salvador e Feira de Santana. Com duração de 30 minutos, a rota entre a capital e a segunda maior cidade baiana vai operar através de uma parceria entre as companhias áereas Latam e a Voe Pass, duas vezes por semana, com tarifa de 97 reais, em uma aeronave modelo ATR 72, com capacidade para 70 passageiros. As decolagens e pousos são entre Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães e o Aeroporto Governador João Durval Carneiro.

Os vôos entre Salvador e Feira de Santana são oferecidos às terças-feiras pela manhã, com decolagem às 9h e retorno à capital às 10h. Às quintas-feiras, as idas são no turno da tarde, às 16h45, com retorno às 17h45. “A parte toda de comercialização é feita pelo site da Latam. A gente acredita que vai ser uma parceria muito boa para as duas empresas e para a Bahia, pela importância de Feira de Santana. Acreditamos que será um vôo com muitos passageiros de conexão, que chegarão a Salvador e seguirão de avião, ao invés de se deslocar para a Rodoviária”, explicou a gerente da Voe Pass, Daniela Velasco.

De acordo com a Secretaria de Turismo (Setur), que preparou um receptivo de boas-vindas para os passageiros, a Bahia possui 12 voos regionais e é o segundo estado do país com maior número de rotas internas, fortalecendo uma política estadual de incentivo fiscal à aviação dentro do próprio território. “A Diretoria de Promoção tem essa função de amplificar o turismo fora do estado e dentro dele, e os voos regionais vêm para consolidar isso, a gente poder levar mais turistas em mais destinos. Existe hoje uma política específica de descontos no ICMS, que incentiva as empresas aéreas a aumentarem esses voos internos”, explicou o diretor de Promoção da Setur, Pedro Gramacho.

Para o gerente de marketing da Salvador Bahia Airports, Marcus Campos, o Aeroporto de Salvador funciona também como um terminal de conexão entre a capital e o interior do estado. “Naturalmente, a capital é um ponto de relação econômica. As pessoas fazem cursos, mestrado, exames e tratamentos médicos, então ter essa opção de voar e economizar tempo é muito positivo e mostra a importância da aviação para economia da Bahia e do Brasil como um todo”, destacou.

Salvador-Valença

No próximo domingo (9), a rota Salvador-Valença entrará em operação também pela Latam e Voe Pass, com viagens de 30 minutos. Aos domingos, as decolagens de Salvador serão às 13h15 com retorno de Valença às 14h15. As quintas-feiras, as decolagens de Salvador serão às 14h45 com retorno às 15h45. A tarifa entre Salvador e Valença custa Valor R$ 115,36. O trecho de volta fica por R$ 94,36.

No último dia 26 de junho, entrou em operação o trecho Salvador-Guanambi, com cinco voos semanais: aos domingos, às 21h05; segundas e sextas, às 20h25; quartas, às 19h25; e quintas, às 20h55.

Entre os destinos baianos que contam com vôos regionais comerciais, estão Paulo Afonso, Barreiras, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Morro de São Paulo, Una/Comandatuba e Barra Grande.

Repórter Lina Magali