Setur participa de debate sobre governança e turismo na Universidade de Lisboa

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) participou, nesta semana, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, do 11º Fórum Jurídico. O evento é um canal de diálogo entre os sistemas jurídicos português e brasileiro, que reúne acadêmicos, juristas, autoridades, empresários e representantes da sociedade civil dos dois países, para discutir temas de interesse mútuo.

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, foi um dos palestrantes do painel sobre turismo, infraestrutura, governança e perspectivas, que contou com a participação também da ministra do Turismo do Brasil, Daniela Carneiro, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Bacelar ressaltou a parceria que o Governo da Bahia mantém com Portugal, a exemplo do acordo de cooperação técnica para a preservação do patrimônio arquitetônico em Salvador, e apresentou o plano estratégico do estado para o turismo, baseado em inovação e sustentabilidade, com ações nas áreas de biossegurança, infraestrutura, capacitação e qualificação e promoção dos destinos.

O secretário citou as obras que estão facilitando a mobilidade dos visitantes nas 13 zonas turísticas baianas, com destaque para as intervenções náuticas, culturais e socioambientais na Baía de Todos-os-Santos. Ele ainda falou sobre a relação harmônica entre os agentes que fazem o turismo baiano, tendo à frente o Estado, o alinhamento com o governo brasileiro e o foco da Setur-BA no mercado internacional.

“Foi uma satisfação retornar a Portugal para participar desse evento tão representativo para brasileiros e portugueses. Mostramos o trabalho do Governo da Bahia no turismo, que colocou o estado na liderança nacional do setor e recuperou os empregos perdidos na pandemia. Até o ano passado, investimos mais no mercado interno, agora, estamos focados em atrair novos voos e investimentos internacionais, para ampliar a participação do destino Bahia no mercado mundial”, declarou o secretário Bacelar.

Fonte: Ascom/Setur-BA