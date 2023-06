Festa junina de Maringá começa nesta quinta-feira e deve fomentar o turismo na região

Um novo e grande evento deve atrair mais visitantes e fomentar a economia de Maringá e todo seu entorno. Com a proposta de ser o maior São João do Sul do país, começa nesta quinta-feira (22) a festa Rural Maringá Junino, que terá duração de quatro dias e entra no calendário oficial da Instância de Governança Regional Turística Encantos dos Ipês.

A iniciativa é da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep) e conta com o apoio do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETU), além do Maringá e Região Visitors & Convention Bureau, IGR Encantos dos Ipês e Grupo Mater Dei.

A IGR agrega 31 municípios e os organizadores buscaram envolver as comunidades locais, valorizar os talentos regionais e a promoção da cultura e tradições.

O evento foi espelhado no formato do São João de Campina Grande, na Paraíba, e traz na programação os grupos de forró pé de serra; quadrilha; o baile caipira priorizando a melhor idade; concursos de dançarinos e premiação para melhor quadrilha, além da culinária regional como elemento a mais entre os pratos típicos da época.

Ao comentar o apoio do governo estadual aos eventos regionais, o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes, ressalta que o Paraná é um estado privilegiado, se destacando pelo empreendedorismo e criatividade do paranaense. “Hoje o setor recebe o olhar atento deste governo, que investe no turismo como gerador de emprego e renda”, disse Nunes.

“Estamos vivendo um novo momento no Paraná e a região de Maringá acompanha esse ritmo de empreendedorismo e fomento dos nossos destinos turísticos para impulsionar a economia regional”, disse. “A festa Rural Maringá Junino chega com esse apelo, envolvendo toda a região turística, movimentando a cadeia produtiva e valorizando a cultura paranaense”, complementa.

PROGRAMAÇÃO -A primeira edição da festa Rural Maringá Junino não deixou de lado o cunho religioso da data e tem programação especial em alusão ao Dia de São João. Sábado, após as apresentações das bandas e da quadrilha que inicia às 15h30, acontece a cerimônia de Puxada do Mastro de São João e acendimento da fogueira. No domingo a missa sertaneja começa às 10h.

A Arquidiocese de Maringá também participa do evento para realizar uma campanha de arrecadação de agasalhos (calças, blusas, casacos, meias e sapatos) que beneficiará a população em situação de vulnerabilidade social.

O I Rural Maringá Junino acontece no Pavilhão de Indústria e Comércio do Parque Internacional de Exposições. O acesso ao local do evento é gratuito, assim como as apresentações culturais. A programação completa e mais detalhes podem ser conferidos no link https://ruralmaringajunino.com.br/ .

BALONISMO– Outra atração de destaque é o 2º Balonismo de Rio Branco do Ivaí, que vai colorir os céus de vários municípios que fazem parte da Instância de Governança Regional Turística Entre Matas, Morros e Rios, a menos de 120 quilômetros de Maringá.

O evento que reúne pilotos de todo o Estado de sexta a domingo (23 a 25), conta com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo. As revoadas serão no estilo competição. Na sexta-feira tem apresentação dos pilotos e o sábado será de competição e festa com os balões acesso Night Low iluminando a noite e proporcionando um espetáculo imperdível.

“O balonismo de Rio Branco do Ivaí é mais um dos atrativos que referencia o turismo regional do Paraná. Um espetáculo nos céus do nosso estado que tem atraído cada vez mais o interesse dos turistas”, afirma Marcio Nunes.

O 2º Balonismo de Rio Branco do Ivaí é uma realização da prefeitura do município e da Golfier Ballons. Também traz o selo da Fomento Paraná, entre outros apoios.

Veja a programação .