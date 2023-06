Na Expo Turismo, lideranças do Estado destacam ações para fortalecer o setor no Paraná

Os principais destinos turísticos do Paraná e a presença das 19 Instâncias de Governança Regional (IGR) são os destaques da presença do Governo do Estado na Expo Turismo 2023, que acontece nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), em Curitiba. O estande ocupa a entrada do pavilhão, onde cada IGR tem seu espaço para atendimento. O objetivo é divulgar os atrativos do Interior do Estado para fortalecer o turismo e movimentar a economia regional.

Na abertura do evento, o vice-governador Darci Piana reforçou o tratamento que o turismo recebe do Governo do Estado, com ações para fortalecer e qualificar o setor em todo o Estado, através de estímulo e capacitação dos municípios. "Trabalhamos em cima desse processo para que o Estado seja protagonista na transformação do Interior, alavancando o turismo em todos os municípios, com investimentos em obras, infraestrutura urbana e outros incentivos”, afirmou.

Um exemplo dessa iniciativa foi o Encontro de Gestores do Turismo , realizado em Curitiba.Outra iniciativa para melhorar a qualificação profissional no setor é a ofertade 4 mil vagas de cursos profissionalizantes , ofertadas gratuitamente à população, em uma parceria do Governo do Estado com a Fecomércio-PR e o Senac-PR.

Piana também que as ações do Governo já refletem o desempenho do setor. Segundo o IBGE, no primeiro quadrimestre o turismo paranaense cresceu 13,7%, segundo maior avanço do País.

Secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes destacou a criação da pasta como uma das principais iniciativas para o setor no Estado. "É um divisor de águas. O Paraná tem cenários fantásticos e o olhar diferenciado do governo estadual voltado para o turismo gera ganhos para o setor. Somamos tudo isso a parceiros estratégicos e juntos seguimos em direção a um futuro promissor, em curto prazo", disse.

Organizado pela Secretaria do Turismo, o estande do governo estadual também inclui conteúdos sobre as vertentes Turismo sobre Rodas e Turismo Náutico. O Turismo Rural participa da “Vitrine Paraná”, com produtos paranaenses que têm o reconhecimento de Indicação Geográfica.

A feira é organizada e promovida pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (Abav-PR) e reúne as principais entidades do turismo regional e nacional. O evento recebe as principais entidades do turismo regional e nacional em formato de eventos paralelos, sediando encontros de secretários e autoridades públicas, divulga tendências e realiza, além de promover uma agenda de capacitação profissional voltada para os agentes de viagens.