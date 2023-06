Programação da próxima temporada de cruzeiros na Bahia supera marca anterior

Pela programação das empresas que vendem viagens de navio, a Bahia vai receber 130 operações de cruzeiros e mais de 440 mil turistas, na temporada que começa em outubro de 2023 e vai até abril de 2024. Os números foram apresentados pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia) à Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), na sede do órgão, em Salvador.

“A temporada 2022-2023 foi um sucesso, com quase 400 mil cruzeiristas na Bahia, um movimento histórico. Na próxima temporada, teremos 25 mil passageiros a mais, em Salvador; e 16 mil a mais, em Ilhéus; além das operações em Porto Seguro que ainda estão sendo contabilizadas. Já superamos a marca anterior”, pontuou o presidente da Clia, Marco Ferraz.

O dirigente ressaltou que a capital baiana vem se consolidando como porto de embarque, o que significa aumento no tempo de permanência do passageiro na cidade. “Hoje, cruzeiristas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste chegam a Salvador, se hospedam, visitam a cidade e embarcam. Depois, voltam para o desembarque e podem permanecer por mais alguns dias. Em breve, poderemos ter um navio totalmente dedicado ao embarque em Salvador”, explicou Ferraz.

Segundo o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, as boas notícias são resultado do esforço conjunto dos poderes públicos e o trade turístico, tendo à frente o Governo do Estado. “A secretaria tem feito a promoção do turismo náutico da Bahia, em eventos nacionais e internacionais, como o Seatrade Cruise Global, nos Estados Unidos, o mais importante do mundo. Outro fator que merece destaque é o diálogo permanente que o governo mantém com a Clia e as operadoras de viagens, para a ampliação de cruzeiros em portos baianos. O trabalho do Estado motiva novos investimentos privados”.

Gigante dos mares

A grande atração da próxima temporada na Bahia será o cruzeiro MSC Grandiosa, o maior do segmento a navegar no litoral brasileiro, com capacidade para 6,3 mil passageiros, previsto para atracar no porto de Salvador. “A Bahia é o nosso principal mercado. Este ano, vamos trazer seis grandes embarcações para o Brasil e todas passarão pelo estado ”, declarou a diretora de Operações da MSC, Márcia Leite.

Fonte: Ascom/Setur-BA