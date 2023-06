Governo leva destinos turísticos e atrativos regionais para a Expo Turismo 2023

O Governo do Estado do Paraná estará presente na Expo Turismo 2023 , que acontece em Curitiba nesta quinta e sexta-feira (15 e 16). A feira é organizada e promovida pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (Abav-PR) e reúne as principais entidades do turismo regional e nacional. A Secretaria do Turismo (Setu) levará representantes das 19 Instâncias de Governança Regional (IGR) ao complexo e colocará destinos e segmentos turísticos de todo o Estado nos balcões da feira.

O espaço da Setu ocupa a entrada do pavilhão e cada IGR apresentará seu potencial em um painel digital.Também fazem parte do conteúdo programático conteúdos sobre as vertentes Turismo sobre Rodas e Turismo Náutico. O Turismo Rural participará da “Vitrine Paraná”, com produtos paranaenses que têm o reconhecimento de Indicação Geográfica.

"Temos um compromisso de vender o Paraná como produto turístico e despertar a responsabilidade do desenvolvimento sustentável nas pessoas. Estamos trabalhando nesse eixo, andando ao lado das nossas regionais de turismo, abrindo caminho quando necessário para mostrar o Paraná na plenitude das suas belezas naturais", explica o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

O diretor de Promoção, Renovação e Inteligência Turística, Fábio Skraba, diz que a feira é uma das mais importantes do setor e que abre novas oportunidades de networking e rodadas de negócios. "É uma grande feira que acontece em Curitiba, ratificando mais esse talento da Capital, que é para o turismo de eventos e negócios”, disse.

A Expo Turismo 2023 acontece no Viasoft Experience. A abertura está programada para quinta-feira (15). A feirarecebe as principais entidades do turismo regional e nacional em formato de eventos paralelos, sediando encontros de secretários e autoridades públicas, divulgando tendências, acolhendo fóruns e premiações, além de promover uma agenda de capacitação profissional voltada para os agentes de viagens.Cerca de mil marcas estarão presentes.