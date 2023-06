Parque Vila Velha bate recorde de visitantes em maio e no Corpus Christi

O Parque Vila Velha bateu recordes de visitação no mês de maio e durante o Corpus Christi. De acordo com o informativo mensal divulgado nesta segunda-feira (12), a Unidade de Conservação recebeu 5.424 pessoas no quinto mês do ano, quase o dobro do mesmo período em 2019, quando registrou 2.396 visitantes. Foi o maior número para esse mês da história. Outro dado relevante é que entre os dias 8 e 11 de junho, durante o último feriado, 3.951 visitantes estiveram no local, também recorde histórico para o período.

Para atrair o visitante, foram realizadas diversas campanhas no atrativo, como o Feriado no Parque Vila Velha e a gratuidade de ingressos no Dia das Mães para as mães que foram acompanhadas de filhos pagantes. Nos últimos anos o parque também ganhou arvorismo, cicloturismo, tirolesa e novidades gastronômicas com quatro operações distribuídas pelo local.

No mês de maio, de acordo com as estatísticas, a maioria dos visitantes foi de Curitiba (30,49%). Ponta Grossa apareceu em segundo (16,88%), seguida por São Paulo (6,03%), Pomerode (2,25%) e Maringá (2,23%). Vila Velha recebeu estrangeiros de 22 países e visitantes de outras localidades de Santa Catarina e São Paulo. No Corpus Christi,os visitantes que aproveitaram as belezas naturais, além de tirolesa e arvorismo, vieram de 15 estados brasileiros e 10 países diferentes.

Os números do atrativo de Ponta Grossa confirmam o crescimento do setor no Estado do Paraná, que se destaca pelo forte apelo ao turismo de natureza, com atrativos naturais consolidados. “O turismo tem apresentado excelente desempenho nos últimos meses. O segmento de natureza é uma tendência e desponta com força no Paraná, que oferta opções em todo o seu território”, afirma o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes.

"Estamos entusiasmados com o impacto positivo que o Parque Estadual de Vila Velha tem gerado no turismo dos Campos Gerais. Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, recebemos quase 4 mil visitantes, vindos de 15 estados brasileiros diferentes e de 10 países. Esses números evidenciam o potencial turístico da região e a crescente procura pelo nosso parque", complementa Leandro Ribas, gestor executivo do parque.

PARQUE VILA VELHA– Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953. Atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná à Soul Vila Velha, empresa da Soul Parques, por meio do Instituto Água e Terra (IAT). A infraestrutura do Parque Vila Velha é moderna e sustentável, com atrações de aventura e contemplação da natureza. Os principais atrativos são os arenitos e a Lagoa Dourada.