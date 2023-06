Agronegócio impulsiona turismo nos Caminhos do Oeste

Com expectativa de 120 mil visitantes e mais de R$ 8 bilhões em negócios, a Bahia Farm Show, maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste, segue até sábado (10), no Parque de Exposições de Luís Eduardo Magalhães, na zona turística Caminhos do Oeste. A força econômica da região está na produção de soja e algodão, reunindo também atrativos naturais para atividades de lazer.

Com a programação da feira durante cinco dias, a ocupação hoteleira em Luís Eduardo Magalhães e municípios vizinhos é praticamente de 100%. “Há um faturamento muito grande no setor hoteleiro, comércio e postos de combustíveis. Tudo isso movimenta a economia, é o turismo do agronegócio trazendo renda e geração de empregos”, relatou Odacil Ranzi, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), organizadora do evento.

“Eu não sabia que o oeste da Bahia tinha esta pujança, esta força, este poder, é absolutamente impressionante. Conhecia o estado pelas praias e agora estou conhecendo o interior, que é muito bonito também”, elogiou o consultor financeiro James Lynch, de São Paulo.

A Bahia Farm Show tem apoio do Governo do Estado, com a participação de diversas secretarias, incluindo a de Turismo (Setur-BA), que divulga as potencialidades das 13 zonas turísticas baianas. “Apresentamos a diversidade de atrativos do destino Bahia, com ênfase nas características do turismo rural do oeste, com hotéis-fazenda, áreas de contemplação da natureza e enoturismo“, explicou o técnico de promoção da Setur-BA, José Felício Júnior.

Atrações turísticas

Distante 100 quilômetros de Luís Eduardo Magalhães, a cidade de Barreiras se desenvolveu também com a força do agronegócio e oferece atrativos naturais, como as cachoeiras do Acaba Vida e do Redondo e o Rio de Ondas.

A 27 quilômetros de Barreiras está o município de São Desidério, onde se destacam no turismo o Parque da Lagoa Azul e a Gruta do Catão, além de balneários e cavernas. A região também é procurada para a prática de rapel por brasileiros e estrangeiros.

A zona turística Caminhos do Oeste abrange ainda municípios como Correntina, onde fica o Balneário das Sete Ilhas; Baianópolis, com o Rio dos Angicos; e Bom Jesus da Lapa, conhecido pela tradição do turismo religioso.

Fonte: Ascom/Setur-BA