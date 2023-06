Atitude sustentável será destaque em Encontro de Gestores do Turismo na semana que vem

O Encontro de Gestores do Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo, está programado para a próxima semana.A segunda edição do evento acontece no próximo dia 14, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, e vai reunir agentes envolvidos direta e indiretamente com o setor para debater o desenvolvimento do segmento.

Este é o segundo evento do gênero promovido pelo Governo do Estado. O primeiro foi em 2019. As inscrições estão abertas até o dia 12.

Este ano o encontro propõe a redução do uso de plástico e de papel, com crachás retornáveis para reuso, copos ecológicos e reutilizáveis, backdropp de led e coffee break montado por fornecedora regional da comunidade caiçara.O formato prevê uma atitude sustentável, com foco na Agenda 2030 e nos ODSs.

Neste ano, o encontro abordará os temas sustentabilidade, inovação e união. O objetivo é sensibilizar os gestores de turismo das prefeituras para a importância da atividade na economia dos municípios, de forma sustentável, mobilizar os profissionais que atuam no planejamento, organização, qualificação e promoção, e criar conexões e sintonia entre todas as 19 regiões turísticas.

A meta do encontro, de acordo com o secretário estadual de Turismo, Marcio Nunes, é sensibilizar os atores participantes sobre a importância do setor para a economia e fortalecer o turismo regional.

“O encontro foi organizado visando disseminar o tema da sustentabilidade, reforçando o comprometimento do Governo com parcerias orientadas pelo desenvolvimento sustentável, cooperação, inovação e inteligência, a partir da troca e repasse de informações e experiências”, explicou o secretário.

Serviço:

Encontro de Gestores do Turismo

Data: 14 de junho de 2023

Horário: 8h às 18h

Local: Museu Oscar Niemeyer - R. Mal. Hermes, 999 - Centro Cívico - Curitiba - PR

Inscrições até o dia 12 de junho por este link