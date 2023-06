‘Arraiá da Ceasinha estimula turismo gastronômico em Salvador

Já tem arrasta-pé no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos. A abertura do ‘Arraiá da Ceasinha’ aconteceu, na tarde de terça-feira (6), com trio de forró, quadrilha junina e comidas típicas. A iniciativa do Governo do Estado, por meio de parceria entre as secretarias de Turismo (Setur-BA) e de Desenvolvimento Econômico (SDE), integra as atividades do São João da Bahia. A programação gratuita segue até 2 de julho, de sexta-feira a domingo, das 15h às 18h, com o objetivo de atrair visitantes e estimular o turismo gastronômico no tradicional centro de compras da capital.

“A Ceasinha tem potencial como point turístico e precisava desse impulso, para promover sua gastronomia diversificada, arte e lojas com produtos de origem baiana. Essas características atraem baianos e turistas, que deverão lotar o mercado neste mês”, declarou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, que fez a abertura da programação.

“Isso fortalece a movimentação no equipamento, além de dar visibilidade à cultura do nosso estado. As pessoas poderão curtir o forró, enquanto os lojistas terão a oportunidade de fazer bons negócios”, completou o diretor de Mercado da SDE, Lázaro José Silva.

O vice-presidente da Associação dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho, Dionísio Rios, está otimista para o aumento nas vendas. “Já tivemos alguns projetos por aqui, mas com esse porte, nunca. Acho que teremos um aumento de 50% nas vendas”.

Roque Silva, gerente de um dos restaurantes do espaço, está confiante também. “Pela primeira vez, vejo uma grande iniciativa dentro do mercado. Estou esperançoso que esse projeto turístico venha nos proporcionar grandes frutos, com aumento no faturamento”.

Durante o evento junino, 120 lojistas e funcionários do centro comercial receberam os certificados dos cursos de capacitação, oferecidos pela Setur-BA para qualificar o atendimento aos clientes.

Fonte: Ascom/Setur-BA