Conheça os seis candidatos a governador da Bahia

Seis candidatos concorrem ao governo da Bahia nas eleições deste ano. No estado, 11.321.005 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 59,61% são pardos, 23,47% são pretos, 15,9% são brancos, 0,52% é indígena e 0,5%, amarelo.

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo da Bahia. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

ACM Neto - Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto (União)

Ariel Capistrano - Ariel da Silva Capistrano (DC)

Aroldo Felix - Aroldo Felix de Azevedo Junior (UP)

Jerônimo Rodrigues - Jerônimo Rodrigues Souza (PT)

Maria Bona - Maria Bona Carrara de Sumbuy (PCO)

Ronaldo Mansur - Ronaldo Mansur Santos Silva (Psol)