InternacionalGoverno brasileiro condena criação de novos assentamentos na PalestinaSaúdeAssociação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais MédicosGeralMomentos de integração marcam homenagem do governo de RO aos pais servidores em Porto VelhoEntretenimentoKing Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e culturalGeralJornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
Entretenimento Entretenimento

King Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e cultural

Evento tem chancela exclusiva da CrossFit Brasil

15/08/2025 18h15
Por: Redação Fonte: Agência Dino
jcomp/Freepik
jcomp/Freepik

A cidade de Santos se prepara para receber mais uma edição do Festival Esportivo e Cultural King Crab, que acontece no dia 23 de agosto, a partir das 8h, no Parque Valongo, sendo licenciado pela marca CrossFit Brasil.

A expectativa da organização é reunir cerca de 5 mil pessoas, entre atletas, treinadores, famílias e visitantes. A programação inclui provas de CrossFit nas categorias Iniciante, Scaled (intermediária) e RX (avançada), além de atividades paralelas que tornam o evento uma grande celebração aberta ao público. A retirada dos kits será no dia 22 de agosto, véspera do evento, e as inscrições seguem até o dia 8 de agosto (amanhã) pelo site: https://inscricoes.wodengage.games/eventos/festival-cultural-e-esportivo-crossfit-king-crab

Além das competições, o evento promove um ambiente inclusivo, acessível e inovador, com espaço kids, área pet, intervenções artísticas, oficinas sustentáveis, shows ao vivo com DJs e bandas, batalhas de dança, além de exposições e atividades voltadas à educação ambiental. O tradicional Grand Bazzar, com cerca de 80 expositores criativos, e o Festival Gastronômico Mercato, com sete restaurantes e uma cervejaria, garantem uma experiência completa para o público.

Neste ano, o King Crab se une novamente ao Cará Festival, promovendo uma fusão entre esporte e cultura no Parque Valongo. O Cará traz uma programação artística diversa, com bandas locais, apresentações teatrais, exposições, oficinas e performances cênicas. A união dos dois eventos amplia o alcance e o impacto da iniciativa, promovendo a arte, o esporte e a economia criativa de forma integrada e gratuita para o público.

Comprometido com a sustentabilidade, o King Crab 2025 reafirma seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

"A proposta é ser um evento resíduo zero, com descarte correto de materiais e ações de conscientização ambiental realizadas em parceria com o Instituto EcoFaxina. O festival atua diretamente nos ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Digno e Crescimento Econômico), ODS 10 (Redução das Desigualdades), ODS 11 (Cidades Sustentáveis), ODS 12 (Consumo Responsável), ODS 16 (Instituições Eficazes) e ODS 17 (Parcerias)", explica Rafael Guaraldo, um dos organizadores do evento.

O Festival Esportivo e Cultural King Crab 2025 é uma realização da Nunes Projetos Incentivados, com o patrocínio da DP World, por meio do PROMIFAE da Prefeitura de Santos. Apoio: CFBOQ Company. Divulgação: Santos Press Comunicação.

Serviço

King Crab 2025 – Festival Esportivo e Cultural
Data: 23 de agosto (sábado)
Horário: a partir das 8h
Local: Parque Valongo – Santos/SP
Inscrições para atletas: até 8 de agosto (amanhã), pelo link: https://inscricoes.wodengage.games/eventos/festival-cultural-e-esportivo-crossfit-king-crab
Retirada de kits: 22 de agosto

Santos Press Comunicação Empresarial

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790

