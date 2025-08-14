Quinta, 14 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Dra. Taíssa solicita ao DER manutenção na RO-010, no acesso ao Distrito de Tarilândia

Indicação nº 13762/2025 busca garantir trafegabilidade e segurança para moradores e produtores da região.

14/08/2025 15h20
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 13762/2025, solicitando ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a realização de serviços de manutenção na RO-010, no trecho que dá acesso ao Distrito de Tarilândia.

Segundo a parlamentar, a via é fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento diário de moradores, comerciantes e estudantes, mas encontra-se com trechos deteriorados, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

“Essa é uma demanda que vem diretamente da população de Tarilândia, que depende dessa estrada para trabalhar, estudar e acessar serviços essenciais. Estamos levando essa reivindicação ao DER para que a manutenção seja feita, garantindo trafegabilidade e segurança para todos”, destacou Dra. Taíssa.

A solicitação reforça o compromisso da deputada em atender as necessidades das comunidades do interior, buscando soluções junto aos órgãos competentes para melhorar a infraestrutura viária do Estado.

“É o recurso do povo, voltando para o povo.”



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

