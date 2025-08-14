Dra. Taíssa solicita ao DER manutenção na RO-010, no acesso ao Distrito de Tarilândia

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 13762/2025, solicitando ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a realização de serviços de manutenção na RO-010, no trecho que dá acesso ao Distrito de Tarilândia.



Segundo a parlamentar, a via é fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento diário de moradores, comerciantes e estudantes, mas encontra-se com trechos deteriorados, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.



“Essa é uma demanda que vem diretamente da população de Tarilândia, que depende dessa estrada para trabalhar, estudar e acessar serviços essenciais. Estamos levando essa reivindicação ao DER para que a manutenção seja feita, garantindo trafegabilidade e segurança para todos”, destacou Dra. Taíssa.



A solicitação reforça o compromisso da deputada em atender as necessidades das comunidades do interior, buscando soluções junto aos órgãos competentes para melhorar a infraestrutura viária do Estado.



“É o recurso do povo, voltando para o povo.”





Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar