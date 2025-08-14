Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%JustiçaTrama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Política ALE-RO

Deputado Alex Redano solicita limpeza marginal na RO-140 para garantir segurança no tráfego

De acordo com o parlamentar, a demanda chegou por meio de moradores, agricultores e taxistas que utilizam diariamente a via e relataram a necessida...

14/08/2025 15h20
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização urgente de limpeza marginal na RO-140, no trecho que liga a BR-364 ao município de Cacaulândia.

Segundo eles, a situação tem prejudicado a visibilidade dos condutores e colocado em risco a segurança de quem trafega pela região.

Alex Redano destacou que a manutenção preventiva por meio da limpeza e roçada das margens é essencial para melhorar as condições de trafegabilidade, prevenir acidentes e contribuir para a conservação da malha viária.

“A segurança nas estradas deve ser prioridade. Essa intervenção simples pode evitar acidentes e garantir mais tranquilidade para quem precisa transitar diariamente pelo trecho”, afirmou o deputado.

O parlamentar reforçou a urgência do serviço, considerando que a RO-140 é uma via de acesso importante para a população de Cacaulândia e para o escoamento da produção agrícola local.

 

Texto: Mateus Andrade | Jornalista
Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Dra. Taíssa solicita ao DER manutenção na RO-010, no acesso ao Distrito de Tarilândia
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita recuperação urgente da RO-420 entre Buritis e Jacinópolis
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa solicita caminhão-pipa para o Distrito de Rio Pardo
ALE-RO Deputado Delegado Lucas anuncia emenda de para bloqueteamento das ruas em Jacinópolis
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de Triunfo
ALE-RO Luís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em Tarilândia
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

26° Sensação
0 km/h Vento
53% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias