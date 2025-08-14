Deputado Alex Redano solicita limpeza marginal na RO-140 para garantir segurança no tráfego

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização urgente de limpeza marginal na RO-140, no trecho que liga a BR-364 ao município de Cacaulândia.



Segundo eles, a situação tem prejudicado a visibilidade dos condutores e colocado em risco a segurança de quem trafega pela região.



Alex Redano destacou que a manutenção preventiva por meio da limpeza e roçada das margens é essencial para melhorar as condições de trafegabilidade, prevenir acidentes e contribuir para a conservação da malha viária.



“A segurança nas estradas deve ser prioridade. Essa intervenção simples pode evitar acidentes e garantir mais tranquilidade para quem precisa transitar diariamente pelo trecho”, afirmou o deputado.



O parlamentar reforçou a urgência do serviço, considerando que a RO-140 é uma via de acesso importante para a população de Cacaulândia e para o escoamento da produção agrícola local.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO