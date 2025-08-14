Deputado Alex Redano solicita recuperação urgente da RO-420 entre Buritis e Jacinópolis

O deputado Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação com patrolamento da RO-420, no trecho que liga Buritis a Jacinópolis.



Segundo Redano, a melhoria da estrada é fundamental para garantir que a carreta consiga chegar ao destino sem transtornos. “Estamos falando de um serviço que vai permitir o acesso seguro e rápido para uma ação de saúde que salva vidas. Não podemos correr o risco de a carreta enfrentar dificuldades para chegar até as comunidades, pois isso poderia prejudicar centenas de pessoas que aguardam pelos atendimentos”, afirmou o parlamentar.



Além de facilitar a passagem do veículo, o patrolamento vai beneficiar o intenso fluxo diário de moradores e trabalhadores que utilizam a rodovia, atualmente marcada por relevos e más condições de tráfego.



“É uma obra simples, mas de grande impacto. Melhora a segurança, reduz riscos de acidentes e garante mais conforto para quem precisa trafegar pelo trecho. É uma ação urgente e necessária”, reforçou Redano.



O deputado destacou que seguirá acompanhando a demanda junto ao DER para que o serviço seja executado com a maior brevidade possível.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO