Deputada Dra. Taíssa solicita caminhão-pipa para o Distrito de Rio Pardo

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 13760/2025 ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a disponibilização de um caminhão-pipa para o Distrito de Rio Pardo, no município de Porto Velho.



O objetivo é realizar a umidificação das vias não pavimentadas, reduzindo significativamente a poeira que, especialmente no período de estiagem, prejudica a saúde e o bem-estar dos moradores, além de comprometer a trafegabilidade.



Segundo a parlamentar, a poeira em excesso tem causado transtornos diários, afetando desde a visibilidade nas estradas até problemas respiratórios na comunidade.



“Estamos buscando uma solução prática e imediata para amenizar esse problema que afeta diretamente a vida das pessoas. O caminhão-pipa vai contribuir para tornar o trânsito mais seguro e o ambiente mais saudável para todos”, ressaltou Dra. Taíssa Sousa.



A deputada destacou que essa ação representa um cuidado direto com a população.



“É o recurso do povo, voltando para o povo”, completou.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar