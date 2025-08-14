Quinta, 14 de Agosto de 2025
GeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%JustiçaTrama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Política ALE-RO

Deputada Dra. Taíssa solicita caminhão-pipa para o Distrito de Rio Pardo

Indicação nº 13760/2025 ao DER visa reduzir poeira nas vias e melhorar a qualidade de vida da população.

14/08/2025 15h00
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar)
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 13760/2025 ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a disponibilização de um caminhão-pipa para o Distrito de Rio Pardo, no município de Porto Velho.

O objetivo é realizar a umidificação das vias não pavimentadas, reduzindo significativamente a poeira que, especialmente no período de estiagem, prejudica a saúde e o bem-estar dos moradores, além de comprometer a trafegabilidade.

Segundo a parlamentar, a poeira em excesso tem causado transtornos diários, afetando desde a visibilidade nas estradas até problemas respiratórios na comunidade.

“Estamos buscando uma solução prática e imediata para amenizar esse problema que afeta diretamente a vida das pessoas. O caminhão-pipa vai contribuir para tornar o trânsito mais seguro e o ambiente mais saudável para todos”, ressaltou Dra. Taíssa Sousa.

A deputada destacou que essa ação representa um cuidado direto com a população.

“É o recurso do povo, voltando para o povo”, completou.

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

