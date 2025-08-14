Deputado Delegado Lucas anuncia emenda de para bloqueteamento das ruas em Jacinópolis

O distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré, começou a receber nesta semana a obra de pavimentação asfáltica. Os trabalhos na principal avenida estão sendo realizados pelo governo do estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Serão mais de dois quilômetros de asfalto, com pista dupla, para melhoria da mobilidade na área urbana.

O deputado Delegado Lucas (PP) acompanhou, na quarta-feira (13), o início da obra asfáltica e celebrou a conquista anunciando o repasse de uma nova emenda, no valor de R$ 700 mil, também para a infraestrutura de Jacinópolis. “Desse recurso vai ser usado em bloqueteamento de ruas e avenidas do distrito. Ou seja, a principal avenida está recebendo a tão sonhada e histórica pavimentação, e as ruas de acesso também vão ficar livres de poeira nesse período de estiagem e também da lama, no período chuvoso”, revelou.

Segundo o parlamentar, os moradores de Jacinópolis sonhavam com esse momento. “Ver as máquinas trabalhando e o serviço sendo feito dá uma sensação de felicidade e esperança de que Jacinópolis vai melhorar ainda mais, principalmente porque nosso mandato está junto de várias ações de melhorias na região”, afirmou.

O trabalho de bloqueteamento em Jacinópolis vai ser realizado pela prefeitura de Nova Mamoré. Durante a visita no distrito, Lucas agradeceu o governo do estado e DER pelo trabalho de pavimentação, que tem sido feito tanto na RO-420 como agora na área urbana.

Melhorias no distrito

Desde 2023, o mandato de Lucas Torres já destinou cerca de R$ 3 milhões para Jacinópolis. E ainda neste ano de 2025, o distrito vai receber R$ 300 mil para investimento em saúde.

No ano de 2024, segundo o parlamentar, houve o repasse de R$ 1 milhão em emenda para realizar o patrolamento e cascalhamento de estradas rurais, e mais R$ 300 mil para a compra de tubos PEAD, também usados em obras no distrito de Jacinópolis.



“É uma felicidade saber que podemos investir o recurso onde a população precisa, como nas estradas da zona rural. E é muito importante essa parceria com a prefeitura de Nova Mamoré, pois a população teve melhorias em suas linhas, permitindo assim o escoamento da produção agrícola”.



Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO