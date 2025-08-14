Quinta, 14 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Deputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de Triunfo

Se atendida, a medida deve melhorar significativamente a infraestrutura da região.

14/08/2025 14h05
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Ação vai impulsionar economia local e garantir qualidade de vida para centenas de famílias (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Ação vai impulsionar economia local e garantir qualidade de vida para centenas de famílias (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a disponibilização urgente de escavadeira hidráulica e a execução de patrolamento em toda a extensão da Linha Verde, entre o km 00 e o km 40, no Distrito de Triunfo, município de Candeias do Jamari.

 

Segundo o parlamentar, o trecho está em condições críticas, com buracos, erosões e acúmulo de lama em diversos pontos, dificultando o tráfego e oferecendo riscos aos motoristas e pedestres. “Essa é uma estrada estratégica para a economia local, utilizada diariamente por produtores rurais para escoar a safra, além de ser rota de transporte escolar e de veículos de emergência. Hoje, o acesso está prejudicado e a comunidade sofre com prejuízos e insegurança”, destacou Redano.

 

O pedido é fruto de uma solicitação feita pelo vereador Iaiá, que acompanha de perto a realidade das famílias que vivem e trabalham na região. O distrito de Triunfo é conhecido pelo potencial agrícola e pecuário, sendo um importante polo de abastecimento para Candeias do Jamari e Porto Velho, e a manutenção da Linha Verde é considerada fundamental para garantir o fluxo de mercadorias e o deslocamento de serviços básicos.

 

Redano ressaltou que a utilização de uma escavadeira hidráulica é essencial para realizar a limpeza e o desaterro de pontos críticos, enquanto o patrolamento irá nivelar e melhorar a superfície da via, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários. “Estamos falando de uma demanda urgente, que não pode esperar, pois cada dia que passa sem intervenção representa mais perdas para os produtores, mais dificuldades para os estudantes e mais riscos para quem precisa transitar por ali. É uma questão de dignidade para a população rural e de compromisso com o desenvolvimento”, concluiu o deputado.

 

Se atendida, a medida deve melhorar significativamente a infraestrutura da região, impulsionando a economia local e garantindo qualidade de vida para centenas de famílias.

 

Texto: Mateus Andrade I Jornalista
Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO
 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
